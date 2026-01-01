У Луцьку з’явився новий кликун





Персонаж отримав ім’я Книжко молодший, розповіла у коментарі Катерина Мойсіюк.



«Вже годину, як сидить на лавці біля центрального корпусу Луцького національного технічного університету. І вже готовий стати символом студентів», — зазначила вона.



Творці проєкту сподіваються, що студенти самі створять навколо нового кликуна власні традиції та легенди.



«Можливо, будуть загадувати бажання, просити про позитивні оцінки викладачів, потирати книжку, черевика чи шапку. Хай студенти самі створюють цю історію», — каже посадовиця.



Історія кликуна



Вперше кликун Книжко з’явився у 2020 році біля головного корпусу Волинського національного університету. Однак скульптуру викрали та знищили.



«Цей образ у нас з’явився ще раніше. Його встановили біля головного корпусу університету, але скульптуру дуже швидко викрали. На жаль, повернути її тоді не вдалося», — розповіла Катерина Мойсіюк.



Після цього в місті відмовилися від створення нових кликунів за бюджетні кошти та почали залучати до проєкту установи й організації, які хотіли б мати власну мініскульптуру.



Минулого року до міської ради звернулися представники Луцького національного технічного університету з пропозицією встановити кликуна на території закладу. Тоді й виникла ідея відродити образ Книжка.



Макет зберігся у скульпторки Ніки Музичко, що дозволило фактично відтворити втраченого персонажа. Роботи над новою скульптурою розпочалися орієнтовно в листопаді минулого року.



Біля кликуна розмістили QR-код, за допомогою якого можна дізнатися його історію та легенду. Вона пов’язана з книгами, освітою та студентським життям.



Також нову скульптуру вже внесли до інтерактивної карти луцьких кликунів, де позначені всі персонажі туристичного маршруту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на території ЛНТУ з’явився новий кликун.Персонаж отримав ім’я Книжко молодший, розповіла у коментарі misto.media начальниця відділу управління туризму і промоції міста Луцької міської ради«Вже годину, як сидить на лавці біля центрального корпусу Луцького національного технічного університету. І вже готовий стати символом студентів», — зазначила вона.Творці проєкту сподіваються, що студенти самі створять навколо нового кликуна власні традиції та легенди.«Можливо, будуть загадувати бажання, просити про позитивні оцінки викладачів, потирати книжку, черевика чи шапку. Хай студенти самі створюють цю історію», — каже посадовиця.Вперше кликун Книжко з’явився у 2020 році біля головного корпусу Волинського національного університету. Однак скульптуру викрали та знищили.«Цей образ у нас з’явився ще раніше. Його встановили біля головного корпусу університету, але скульптуру дуже швидко викрали. На жаль, повернути її тоді не вдалося», — розповіла Катерина Мойсіюк.Після цього в місті відмовилися від створення нових кликунів за бюджетні кошти та почали залучати до проєкту установи й організації, які хотіли б мати власну мініскульптуру.Минулого року до міської ради звернулися представники Луцького національного технічного університету з пропозицією встановити кликуна на території закладу. Тоді й виникла ідея відродити образ Книжка.Макет зберігся у скульпторки Ніки Музичко, що дозволило фактично відтворити втраченого персонажа. Роботи над новою скульптурою розпочалися орієнтовно в листопаді минулого року.Біля кликуна розмістили QR-код, за допомогою якого можна дізнатися його історію та легенду. Вона пов’язана з книгами, освітою та студентським життям.Також нову скульптуру вже внесли до інтерактивної карти луцьких кликунів, де позначені всі персонажі туристичного маршруту.

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