Три мікрорайони Луцька залишаться без гарячої води: коли відновлять постачання

Три мікрорайони Луцька залишаться без гарячої води: коли відновлять постачання
У Луцьку тимчасово зупинять роботу котельні, яка забезпечує гарячою водою три мікрорайони міста.

Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».

Гарячу воду відключать у п'ятницю, 12 червня, мешканцям 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів.

Як пояснили у комунальному підприємстві, оператор системи розподілу електричної енергії проводитиме аварійно-відновлювальні роботи на зовнішніх електромережах, через що об'єкт буде знеструмлено.

У зв’язку з цим впродовж дня споживачі зазначених мікрорайонів залишаться без гарячого водопостачання.

Повернути послугу вранці суботи, 13 червня.

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Теги: вода, Луцьк
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