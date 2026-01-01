Три мікрорайони Луцька залишаться без гарячої води: коли відновлять постачання





Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».



Гарячу воду відключать у п'ятницю, 12 червня, мешканцям 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів.



Як пояснили у комунальному підприємстві, оператор системи розподілу електричної енергії проводитиме аварійно-відновлювальні роботи на зовнішніх електромережах, через що об'єкт буде знеструмлено.



У зв’язку з цим впродовж дня споживачі зазначених мікрорайонів залишаться без гарячого водопостачання.



Повернути послугу вранці суботи, 13 червня.

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