Місяці невідомості: на війні загинув Герой з Волині Юрій Ростанюк

Підтвердилася загибель воїна, старшого солдата, 19.02.1987 року народження.Про це повідомили у Берестечківській громаді.Юрій Володимирович був вірний військовій присязі та віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Загинув 20 червня 2025 року під час виконання бойового завдання із стримування військової агресії російської федерації в районі населеного пункту Мирне Покровського району Донецької області.15 червня, у понеділок, відбудеться зустріч та поховання Героя.Орієнтовно о 11:00 зустрічаємо загиблого Захисника у с. Зелене (біля Хреста).Після зустрічі траурний кортеж вирушить до рідного дому Героя. Чин похорону відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Зелене.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.