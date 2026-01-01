Ціна води для громади: у Луцьку представили економічні розрахунки нового тарифу

Сьогодні, 11 червня, у Луцьку представили економічні розрахунки щодо формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.Про це інформує Луцька міська рада.Під час круглого столу за участю директора департаменту економічної політики Луцької міської радита Директора КП «Луцькводоканал»презентували проєкт нового тарифу, пояснили принципи його формування та окреслили чинники, які сьогодні впливають на вартість послуг.Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк розповів, чому виникла необхідність перегляду тарифів, як змінилися витрати підприємства, за рахунок яких джерел протягом попередніх років компенсувалася різниця між тарифом і фактичною собівартістю послуг, а також які ризики для системи водопостачання несе подальше відтермінування модернізації мереж.«У травні органи місцевого самоврядування отримали повноваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. У попередні роки тарифи регулювалися на державному рівні, що, за словами підприємства, призвело до накопичення понад 500 мільйонів гривень різниці між економічно обґрунтованою вартістю послуг та діючими тарифами. Ця різниця компенсувалася коштом бюджету громади, через що значний фінансовий ресурс спрямовувався на підтримку підприємства замість розвитку інших важливих напрямків. Сьогодні ми маємо можливість встановити тариф відповідно до вимог законодавства та реальної економічної вартості послуг», – зазначив Віктор Гуменюк.За словами директора підприємства, Луцьк сьогодні має один із найнижчих тарифів на централізоване водопостачання серед громад Волині.Для порівняння, тариф на водопостачання становить: Ковель – 31,39 грн/м³, Нововолинськ – 33,97 грн/м³, Рожище – 46,26 грн/м³, Устилуг – 35,00 грн/м³, Локачі – 33,00 грн/м³, Любешів – 37,82 грн/м³, Люблинець – 43,61 грн/м³, Маневичі – 32,58 грн/м³, Стара Вижівка – 36,28 грн/м³, Луків – 37,16 грн/м³, Дубище – 52,42 грн/м³, Луцьк – 12,20 грн/м³.«Низький тариф може здаватися соціально привабливим, однак він не покриває фактичних витрат на надання послуги. У такому випадку різниця фінансується коштом бюджету громади або призводить до відтермінування необхідних інвестицій у мережі та обладнання. Наслідком цього можуть стати збільшення кількості аварій, втрат води та зростання витрат на відновлення інфраструктури в майбутньому», – пояснив директор підприємства.За результатами проведених розрахунків КП «Луцькводоканал» подало пропозицію щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів: 32 грн за централізоване водопостачання та 40 грн за централізоване водовідведення.Економічні розрахунки перевірені департаментом економічної політики Луцької міської ради на відповідність чинній методиці формування тарифів.Відповідний проєкт рішення буде винесено на розгляд виконавчого комітету.