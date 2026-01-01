На які поїзди «Укрзалізниці» вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів

На які поїзди «Укрзалізниці» вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів
Пасажирам міжнародних поїздів "Укрзалізниці" на окремих маршрутах необхідно мати при собі роздрукований паперовий квиток. Електронного документа в застосунку для посадки на такі рейси недостатньо.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Коли обов’язково роздрукувати квиток
У компанії зазначають, що паперові квитки обов'язково потрібно друкувати для таких рейсів:

№009К Київ - Будапешт;
№010К Будапешт - Київ;
№749Д Київ - Відень;
№149Д Відень - Київ;
№140Д Чоп - Відень;
№146Д Чоп - Відень;
№143Д Відень - Чоп.

Саме на цих маршрутах провідники перевіряють паперові проїзні документи під час посадки.

В "Укрзалізниці" нагадали, що після купівлі квитка в застосунку пасажири можуть завантажити його у форматі PDF та самостійно роздрукувати.

Для яких поїздів достатньо електронного квитка

На всіх інших рейсах друкувати квиток не потрібно.

Для посадки достатньо показати провіднику QR-код на екрані смартфона. Його сканують через мобільний термінал контролю документів або POS-термінал.

Таким чином більшість внутрішніх і міжнародних маршрутів "Укрзалізниці" залишаються доступними за електронними квитками без необхідності їх друкувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: УЗ, квитки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На які поїзди «Укрзалізниці» вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів
11 червня, 23:19
Новий корпус Волинської психлікарні за 460 млн грн збудує львівська фірма
11 червня, 22:43
Ціна води для громади: у Луцьку представили економічні розрахунки нового тарифу
11 червня, 22:12
«Непридатність» за $7 тисяч: начальника одного з ТЦК на Волині викрили на хабарі
11 червня, 21:46
Медіа
відео
1/8