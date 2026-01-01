На які поїзди «Укрзалізниці» вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів
11 червня, 23:19
Пасажирам міжнародних поїздів "Укрзалізниці" на окремих маршрутах необхідно мати при собі роздрукований паперовий квиток. Електронного документа в застосунку для посадки на такі рейси недостатньо.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Коли обов’язково роздрукувати квиток
У компанії зазначають, що паперові квитки обов'язково потрібно друкувати для таких рейсів:
№009К Київ - Будапешт;
№010К Будапешт - Київ;
№749Д Київ - Відень;
№149Д Відень - Київ;
№140Д Чоп - Відень;
№146Д Чоп - Відень;
№143Д Відень - Чоп.
Саме на цих маршрутах провідники перевіряють паперові проїзні документи під час посадки.
В "Укрзалізниці" нагадали, що після купівлі квитка в застосунку пасажири можуть завантажити його у форматі PDF та самостійно роздрукувати.
Для яких поїздів достатньо електронного квитка
На всіх інших рейсах друкувати квиток не потрібно.
Для посадки достатньо показати провіднику QR-код на екрані смартфона. Його сканують через мобільний термінал контролю документів або POS-термінал.
Таким чином більшість внутрішніх і міжнародних маршрутів "Укрзалізниці" залишаються доступними за електронними квитками без необхідності їх друкувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Коли обов’язково роздрукувати квиток
У компанії зазначають, що паперові квитки обов'язково потрібно друкувати для таких рейсів:
№009К Київ - Будапешт;
№010К Будапешт - Київ;
№749Д Київ - Відень;
№149Д Відень - Київ;
№140Д Чоп - Відень;
№146Д Чоп - Відень;
№143Д Відень - Чоп.
Саме на цих маршрутах провідники перевіряють паперові проїзні документи під час посадки.
В "Укрзалізниці" нагадали, що після купівлі квитка в застосунку пасажири можуть завантажити його у форматі PDF та самостійно роздрукувати.
Для яких поїздів достатньо електронного квитка
На всіх інших рейсах друкувати квиток не потрібно.
Для посадки достатньо показати провіднику QR-код на екрані смартфона. Його сканують через мобільний термінал контролю документів або POS-термінал.
Таким чином більшість внутрішніх і міжнародних маршрутів "Укрзалізниці" залишаються доступними за електронними квитками без необхідності їх друкувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На які поїзди «Укрзалізниці» вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів
11 червня, 23:19