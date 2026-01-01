На які поїзди «Укрзалізниці» вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів

Пасажирам міжнародних поїздів "Укрзалізниці" на окремих маршрутах необхідно мати при собі роздрукований паперовий квиток. Електронного документа в застосунку для посадки на такі рейси недостатньо.Про це повідомляє "Укрзалізниця".Коли обов’язково роздрукувати квитокУ компанії зазначають, що паперові квитки обов'язково потрібно друкувати для таких рейсів:№009К Київ - Будапешт;№010К Будапешт - Київ;№749Д Київ - Відень;№149Д Відень - Київ;№140Д Чоп - Відень;№146Д Чоп - Відень;№143Д Відень - Чоп.Саме на цих маршрутах провідники перевіряють паперові проїзні документи під час посадки.В "Укрзалізниці" нагадали, що після купівлі квитка в застосунку пасажири можуть завантажити його у форматі PDF та самостійно роздрукувати.На всіх інших рейсах друкувати квиток не потрібно.Для посадки достатньо показати провіднику QR-код на екрані смартфона. Його сканують через мобільний термінал контролю документів або POS-термінал.Таким чином більшість внутрішніх і міжнародних маршрутів "Укрзалізниці" залишаються доступними за електронними квитками без необхідності їх друкувати.