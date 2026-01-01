12 червня на Волині: гортаючи календар

12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження в українського композитора, диригента, баяніста, лучанина за походженням Володимира Рунчака (на фото).

Також 12 червня день народження святкує телеведуча Галина Старцева.

Іменини у цей день святкують: Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.

Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, довголіття і невичерпної творчої наснаги.

Сьогодні – День працівника фондового ринку України.

У цей день 2002 року головою Волинської облдержадміністрації став Анатолій Француз. Він змінив на цій посаді Бориса Клімчука.

Клімчук же після цього став радником Президента України, а згодом – Надзвичайним та Повноважним Послом України в Литовській Республіці.

12 червня святкують Міжнародний день дубляжу. Свято митців, глядачів та акторів, а також всіх тих, хто залишається за лаштунками — техніків і творців дубляжу. Завдяки їхній праці глядачі всього світу мають можливість отримати доступ до фільмів через переклад.

Також 12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Ідея створення цього важливого дня належить Міжнародній організації праці, яка висунула свою пропозицію ще 1997 року. Сама подія відбувається під егідою ООН від 2002 року.

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Теги: день народження, свята, іменини
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