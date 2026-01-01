12 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження в українського композитора, диригента, баяніста, лучанина за походженням Володимира Рунчака (на фото).
Також 12 червня день народження святкує телеведуча Галина Старцева.
Іменини у цей день святкують: Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.
Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, довголіття і невичерпної творчої наснаги.
Сьогодні – День працівника фондового ринку України.
У цей день 2002 року головою Волинської облдержадміністрації став Анатолій Француз. Він змінив на цій посаді Бориса Клімчука.
Клімчук же після цього став радником Президента України, а згодом – Надзвичайним та Повноважним Послом України в Литовській Республіці.
12 червня святкують Міжнародний день дубляжу. Свято митців, глядачів та акторів, а також всіх тих, хто залишається за лаштунками — техніків і творців дубляжу. Завдяки їхній праці глядачі всього світу мають можливість отримати доступ до фільмів через переклад.
Також 12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Ідея створення цього важливого дня належить Міжнародній організації праці, яка висунула свою пропозицію ще 1997 року. Сама подія відбувається під егідою ООН від 2002 року.
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Також 12 червня день народження святкує телеведуча Галина Старцева.
Іменини у цей день святкують: Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.
Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, довголіття і невичерпної творчої наснаги.
Сьогодні – День працівника фондового ринку України.
У цей день 2002 року головою Волинської облдержадміністрації став Анатолій Француз. Він змінив на цій посаді Бориса Клімчука.
Клімчук же після цього став радником Президента України, а згодом – Надзвичайним та Повноважним Послом України в Литовській Республіці.
12 червня святкують Міжнародний день дубляжу. Свято митців, глядачів та акторів, а також всіх тих, хто залишається за лаштунками — техніків і творців дубляжу. Завдяки їхній праці глядачі всього світу мають можливість отримати доступ до фільмів через переклад.
Також 12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Ідея створення цього важливого дня належить Міжнародній організації праці, яка висунула свою пропозицію ще 1997 року. Сама подія відбувається під егідою ООН від 2002 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00