12 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження в українського композитора, диригента, баяніста, лучанина за походженням(на фото).Також 12 червня день народження святкує телеведучаІменини у цей день святкують: Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, довголіття і невичерпної творчої наснаги.Сьогодні – День працівника фондового ринку України.У цей день 2002 року головою Волинської облдержадміністрації став Анатолій Француз. Він змінив на цій посаді Бориса Клімчука.Клімчук же після цього став радником Президента України, а згодом – Надзвичайним та Повноважним Послом України в Литовській Республіці.12 червня святкують Міжнародний день дубляжу. Свято митців, глядачів та акторів, а також всіх тих, хто залишається за лаштунками — техніків і творців дубляжу. Завдяки їхній праці глядачі всього світу мають можливість отримати доступ до фільмів через переклад.Також 12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Ідея створення цього важливого дня належить Міжнародній організації праці, яка висунула свою пропозицію ще 1997 року. Сама подія відбувається під егідою ООН від 2002 року.