Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12 червня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У п’ятницю, 12 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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