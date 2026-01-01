Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 12 червня

Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 12 червня
Долар офіційно подешевшав на 5 копійок, євро - на 6 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Офіційні курси валют на п'ятницю, 12 червня, становитимуть:

1 долар США - 44,92 грн (44,97 грн станом на 11 червня);

1 євро - 51,83 грн (51,89 грн станом на 11 червня).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 12 червня
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12 червня
Сьогодні, 01:30
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На які поїзди «Укрзалізниці» вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів
11 червня, 23:19
Новий корпус Волинської психлікарні за 460 млн грн збудує львівська фірма
11 червня, 22:43
Медіа
відео
1/8