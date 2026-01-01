Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 12 червня
Сьогодні, 03:11
Долар офіційно подешевшав на 5 копійок, євро - на 6 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на п'ятницю, 12 червня, становитимуть:
1 долар США - 44,92 грн (44,97 грн станом на 11 червня);
1 євро - 51,83 грн (51,89 грн станом на 11 червня).
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Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на п'ятницю, 12 червня, становитимуть:
1 долар США - 44,92 грн (44,97 грн станом на 11 червня);
1 євро - 51,83 грн (51,89 грн станом на 11 червня).
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