На Волині перевірять газові мережі: кому прийде платіжка

На Волині перевірять газові мережі: кому прийде платіжка
Цьогоріч на Волині газовики перевірять газові мережі у 1566 багатоповерхівках.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської філії "Газмережі".

Планові роботи вже виконали у 640 будинках. Під час технічного обслуговування фахівці перевіряють герметичність газопроводів, проводять випробування системи на щільність і за потреби усувають виявлені проблеми.

«Витоки газу — одна з основних причин надзвичайних ситуацій. Тому дуже важливо своєчасно їх виявляти та ліквідовувати. Особливо це стосується старого житлового фонду, де мешканці можуть навіть не здогадуватися про небезпеку у своїх будинках», — зазначає начальник відділу технічного обслуговування Волинської філії «Газмережі» Роман Шабала.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів у багатоквартирних будинках проводиться раз на 3 або 5 років — залежно від строку експлуатації мереж:

- якщо газопроводи експлуатуються менше ніж 25 років — раз на 5 років;
- якщо 25 років і більше — раз на 3 роки.

Відповідно, платіжка за технічне обслуговування надходитиме мешканцям лише один раз на 3 або 5 років — після виконання робіт.

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Теги: газ, перевірки мереж, Волинь
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