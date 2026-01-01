На Волині перевірять газові мережі: кому прийде платіжка
Сьогодні, 07:15
Цьогоріч на Волині газовики перевірять газові мережі у 1566 багатоповерхівках.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської філії "Газмережі".
Планові роботи вже виконали у 640 будинках. Під час технічного обслуговування фахівці перевіряють герметичність газопроводів, проводять випробування системи на щільність і за потреби усувають виявлені проблеми.
«Витоки газу — одна з основних причин надзвичайних ситуацій. Тому дуже важливо своєчасно їх виявляти та ліквідовувати. Особливо це стосується старого житлового фонду, де мешканці можуть навіть не здогадуватися про небезпеку у своїх будинках», — зазначає начальник відділу технічного обслуговування Волинської філії «Газмережі» Роман Шабала.
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів у багатоквартирних будинках проводиться раз на 3 або 5 років — залежно від строку експлуатації мереж:
- якщо газопроводи експлуатуються менше ніж 25 років — раз на 5 років;
- якщо 25 років і більше — раз на 3 роки.
Відповідно, платіжка за технічне обслуговування надходитиме мешканцям лише один раз на 3 або 5 років — після виконання робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської філії "Газмережі".
Планові роботи вже виконали у 640 будинках. Під час технічного обслуговування фахівці перевіряють герметичність газопроводів, проводять випробування системи на щільність і за потреби усувають виявлені проблеми.
«Витоки газу — одна з основних причин надзвичайних ситуацій. Тому дуже важливо своєчасно їх виявляти та ліквідовувати. Особливо це стосується старого житлового фонду, де мешканці можуть навіть не здогадуватися про небезпеку у своїх будинках», — зазначає начальник відділу технічного обслуговування Волинської філії «Газмережі» Роман Шабала.
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів у багатоквартирних будинках проводиться раз на 3 або 5 років — залежно від строку експлуатації мереж:
- якщо газопроводи експлуатуються менше ніж 25 років — раз на 5 років;
- якщо 25 років і більше — раз на 3 роки.
Відповідно, платіжка за технічне обслуговування надходитиме мешканцям лише один раз на 3 або 5 років — після виконання робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині перевірять газові мережі: кому прийде платіжка
Сьогодні, 07:15
Чим підживити кабачки у червні для рясного плодоношення
Сьогодні, 05:17
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 12 червня
Сьогодні, 01:30
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00