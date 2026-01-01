На Волині перевірять газові мережі: кому прийде платіжка

Цьогоріч на Волині газовики перевірять газові мережі у 1566 багатоповерхівках.Про це повідомили у пресслужбі Волинської філії "Газмережі".Планові роботи вже виконали у 640 будинках. Під час технічного обслуговування фахівці перевіряють герметичність газопроводів, проводять випробування системи на щільність і за потреби усувають виявлені проблеми.«Витоки газу — одна з основних причин надзвичайних ситуацій. Тому дуже важливо своєчасно їх виявляти та ліквідовувати. Особливо це стосується старого житлового фонду, де мешканці можуть навіть не здогадуватися про небезпеку у своїх будинках», — зазначає начальник відділу технічного обслуговування Волинської філії «Газмережі»Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів у багатоквартирних будинках проводиться раз на 3 або 5 років — залежно від строку експлуатації мереж:- якщо газопроводи експлуатуються менше ніж 25 років — раз на 5 років;- якщо 25 років і більше — раз на 3 роки.Відповідно, платіжка за технічне обслуговування надходитиме мешканцям лише один раз на 3 або 5 років — після виконання робіт.