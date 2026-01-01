«Ми досі без дому»: у Луцьку люди рік чекають відновлення будинку після атаки «шахедів»

У Луцьку мешканці восьмиквартирного будинку на вулиці Кожедуба вже понад рік не можуть повернутися до своїх осель. Споруда серйозно постраждала під час масованої ворожої атаки 6 червня 2025 року – тоді в дах влучили уламки збитого «шахеда».Попри тривале очікування та обіцянки посадовців, люди змушені поневірятися по орендованих квартирах, поки їхній дім руйнується на очах.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».Внаслідок вибуху в будинку обвалилися стелі, вибило вікна, а в деяких помешканнях уламки пробили стіни наскрізь. Одразу після обстрілу волонтери тимчасово накрили покрівлю брезентом, проте капітального ремонту будівля так і не дочекалася. Будинок пережив зиму без опалення, через що в квартирах полопали труби, додавши людям нових збитків. Окрім ремонту стін та заміни дверей, тут необхідно повністю переробляти дах та робити стяжку всієї конструкції.За словами голови ОСББ Юрія Логвінова, процес відновлення затягнувся через бюрократичну тяганину. Спочатку ремонтом займався один підрядник, який не зміг отримати фінансування від Фонду енергоефективності через технічні помилки в документах.Новий підрядник Віктор Свирида зазначає, що зараз документи переробляють, оскільки через зміну курсу долара постійно зростають ціни на будматеріали, що вимагає укладання додаткових угод. Він сподівається, що Фонд погодить грант на фінансування робіт за тиждень-два.Проте мешканці хвилюються, чи вистачить грантових коштів на відновлення, адже за рік руйнування всередині поглибилися. Представниця Громадянського руху «СВІДОМІ» Алла Надточій зауважила, що міська влада одразу після обстрілу обіцяла підтримку, але колишній міський голова пішов із посади, так і не виконавши зобов'язань перед людьми.Вона наголосила, що разом із колегами ініціюватиме розробку спеціальної програми, аби виділити кошти на допомогу мешканцям ще й із міського бюджету, оскільки без належного відновлення дім може просто завалитися.