Туристичний вишкіл для дітей на Волині: як відбувалося навчання

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, що триває на Волині другий тиждень. Один із таких вишкільно-просвітницьких заходів відбувся на території Дернівського ліцею.



Про це пише Аллу Корнійчук.



З її слів, для учасників організували дистанцію з пішохідного та велосипедного туризму, краєзнавчий квест та інші види занять в ігровій та тренувальній формах.



"Ми задумали під час літніх канікул проводити для дітей активності, атракції, аби вони не нудьгували вдома. Смуга перешкод — діти за допомогою спеціального спорядження долали штучні перешкоди. Дистанція зі спортивного орієнтування під назвою "лабіринт", тут треба чіткість та правильність", — сказала керівниця центру.



Одна з учасниць краєзнавчо-патріотичного вишколу на території ліцею в селі Дерно Луцького району — 11-річна Вікторія Бокій. Дівчина долала смугу перешкод на дистанції з пішохідного туризму. Каже: участь бере вперше, приїхала на захід з села Котів.



"Гралася сьогодні тут, проходила перешкоди. Мені по канату було йти важко. Найважче — треба втримати рівновагу", — зазначила дівчина.



Прийшла на захід школярка Анна Дядюсь. Каже: туризм для неї — це життя. "Подобається спортивний спосіб життя, бо мені цікавий спортивний туризм, дуже багато цікавого можна дізнатися , можна знайти нових друзів і так само навчитися чомусь.



Інструктор з туризму Олександр Оришко розповів, що спортивний туризм дітям подобається. Каже: цей захід — маленька школа для майбутнього життя дітей.



"У когось краща координація у когось гірша. У когось більше сили в руках у когось менше. На даній смузі перешкод, напевно, найбільше потребує уваги і координації, і рівноваги це перешкода – переправа по мотузці з перилами за допомогою горизонтального маятника. Це потрібно йти ногами по мотузці, а руками триматися за мотузку", — каже лучанин.



Поруч локація з велосипедним туризмом. 13-річний Костянтин Зберун проїхав дистанцію на велосипеді. Смуга перешкод, з йому слів, сподобалася.



"Я подолав трасу на велосипеді. Позичив у дядька Бориса велосипеда. Треба їздити в шоломі і дуже класно покатався. В мене вдома є велосипед та великий досвід катання. Тут дуже класно, гарна погода, багато друзів, колектив", — сказав школяр.



Ще одна учасниця одноденного заходу — школярка Ірина Онопріяк, яка прийшла з подругами Анною Бокій та Валерією Бандурою.



"Ми були на смузі перешкод на велосипедах та на лабіринті. Було важко на велосипедах спочатку, але далі стало легше і прикольно було", — говорить учасниця події Ірина.



15-річний Максим Зберун приїхав у Дерно до бабусі на канікули з Любешева. Каже: коли дізнався про захід, одразу вирішив долучитися. З його слів, на багатьох заняттях і квестах зайняв перші місця.



"Ось тут я майже на всіх у першому місці, крім 8 лабіринту. Мені дуже тут подобається. Тут багато нових друзів, можна свої навики використати. В лабіринті головне мати дуже добру швидкість і запам’ятовувати. Саме головне, коли ти нажимаєш, щоб воно пропікало", — поділився враженнями учасник.



Як розповів директор Дернівського ліцею Андрій Віннічук, в освітньому закладі навчається 343 дитини, а з вересня буде 420 учнів. "Укриття наявне, пристосоване. Функціонуємо, як академічний ліцей, довозимо майже з 10 сіл окружних, тобто це опорний заклад. Є профілі і всі повні класи", — додав керівник школи.



На завершення заходу всі охочі підписали листівку захисникам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 40 дітей різного віку взяли участь в одноденному заході в рамках Літньої школи, туризму і краєзнавства, що триває на Волині другий тиждень. Один із таких вишкільно-просвітницьких заходів відбувся на території Дернівського ліцею.Про це пише Суспільне з посиланням на заступницю директора обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавстваЗ її слів, для учасників організували дистанцію з пішохідного та велосипедного туризму, краєзнавчий квест та інші види занять в ігровій та тренувальній формах."Ми задумали під час літніх канікул проводити для дітей активності, атракції, аби вони не нудьгували вдома. Смуга перешкод — діти за допомогою спеціального спорядження долали штучні перешкоди. Дистанція зі спортивного орієнтування під назвою "лабіринт", тут треба чіткість та правильність", — сказала керівниця центру.Одна з учасниць краєзнавчо-патріотичного вишколу на території ліцею в селі Дерно Луцького району — 11-річна. Дівчина долала смугу перешкод на дистанції з пішохідного туризму. Каже: участь бере вперше, приїхала на захід з села Котів."Гралася сьогодні тут, проходила перешкоди. Мені по канату було йти важко. Найважче — треба втримати рівновагу", — зазначила дівчина.Прийшла на захід школярка. Каже: туризм для неї — це життя. "Подобається спортивний спосіб життя, бо мені цікавий спортивний туризм, дуже багато цікавого можна дізнатися , можна знайти нових друзів і так само навчитися чомусь.Інструктор з туризмурозповів, що спортивний туризм дітям подобається. Каже: цей захід — маленька школа для майбутнього життя дітей."У когось краща координація у когось гірша. У когось більше сили в руках у когось менше. На даній смузі перешкод, напевно, найбільше потребує уваги і координації, і рівноваги це перешкода – переправа по мотузці з перилами за допомогою горизонтального маятника. Це потрібно йти ногами по мотузці, а руками триматися за мотузку", — каже лучанин.Поруч локація з велосипедним туризмом. 13-річнийпроїхав дистанцію на велосипеді. Смуга перешкод, з йому слів, сподобалася."Я подолав трасу на велосипеді. Позичив у дядькавелосипеда. Треба їздити в шоломі і дуже класно покатався. В мене вдома є велосипед та великий досвід катання. Тут дуже класно, гарна погода, багато друзів, колектив", — сказав школяр.Ще одна учасниця одноденного заходу — школярка, яка прийшла з подругамита"Ми були на смузі перешкод на велосипедах та на лабіринті. Було важко на велосипедах спочатку, але далі стало легше і прикольно було", — говорить учасниця події Ірина.15-річнийприїхав у Дерно до бабусі на канікули з Любешева. Каже: коли дізнався про захід, одразу вирішив долучитися. З його слів, на багатьох заняттях і квестах зайняв перші місця."Ось тут я майже на всіх у першому місці, крім 8 лабіринту. Мені дуже тут подобається. Тут багато нових друзів, можна свої навики використати. В лабіринті головне мати дуже добру швидкість і запам’ятовувати. Саме головне, коли ти нажимаєш, щоб воно пропікало", — поділився враженнями учасник.Як розповів директор Дернівського ліцею, в освітньому закладі навчається 343 дитини, а з вересня буде 420 учнів. "Укриття наявне, пристосоване. Функціонуємо, як академічний ліцей, довозимо майже з 10 сіл окружних, тобто це опорний заклад. Є профілі і всі повні класи", — додав керівник школи.На завершення заходу всі охочі підписали листівку захисникам.

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