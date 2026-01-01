Удар російських безпілотників по Миколаєву: відомо про 3 постраждалих

У Миколаєві троє мешканців приватного будинку постраждали черезПро це у телеграмі повідомляє ДСНС.Надзвичайники врятували з пошкодженої будівлі чоловіка 1985 р.н. з осколковими пораненнями та 2 жінок 1986 та 2008 р.н. Їх госпіталізували до лікарні.Також на місці виникла масштабна пожежа. Внаслідок падіння уламків та впливу вибухової хвилі пошкоджені 2 автівки та 14 приватних домоволодінь, з яких 2 - зруйновані.На місці працювали 30 рятувальників, 8 спецавтомобілів ДСНС, в тому числі хіміки та сапери, а також правоохоронці, медики та волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.