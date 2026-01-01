У Костянтинівку проникли понад сотня росіян





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Троє командирів розповіли, що до Костянтинівки вже проникли понад сотня російських військових. Один із них вважає, що реальна кількість може бути ближчою до 250, адже точно підрахувати кількість ворожих груп складно.



«Противник вклинився в центр міста. Це вже не інфільтрація — це спротив противника», — сказав один зі співрозмовників.



За його словами, зараз Сили оборони України ліквідовують менше росіян, ніж їх заходить у місто.



«З огляду на те, як там активно розвиваються події, із часом проблем лише більшатиме. До кінця літа втратити Костянтинівку цілком реально. Противник тисне дуже сильно», — зазначив ще один командир.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щонайменше сотня росіян інфільтрувалася в Костянтинівку. Противника фіксують у центрі міста.Про це йдеться в статті hromadske «Чи встоїть Костянтинівка до кінця літа?».Троє командирів розповіли, що до Костянтинівки вже проникли понад сотня російських військових. Один із них вважає, що реальна кількість може бути ближчою до 250, адже точно підрахувати кількість ворожих груп складно.«Противник вклинився в центр міста. Це вже не інфільтрація — це спротив противника», — сказав один зі співрозмовників.За його словами, зараз Сили оборони України ліквідовують менше росіян, ніж їх заходить у місто.«З огляду на те, як там активно розвиваються події, із часом проблем лише більшатиме. До кінця літа втратити Костянтинівку цілком реально. Противник тисне дуже сильно», — зазначив ще один командир.

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