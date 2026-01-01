На Волині віддали останню шану Герою Андрію Лавренюку
Сьогодні, 09:03
Учора, 11 червня, Володимирська громада на Волині у скорботі провела в останню путь Захисника Андрія Лавренюка.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Життя молодого солдата обірвалося 7 червня у лікарні, де медики боролися за його життя. Військовослужбовцю назавжди двадцять вісім.
У храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії провести воїна в останню земну дорогу прийшли рідні, друзі, побратими, міська влада та небайдужі мешканці громади, які зустріли кортеж живим коридором шани.
Навіки прощалася зі своєю кровинкою та оплакувала сина мати, втратив надійну підтримку вітчим, а молодша сестра назавжди залишилася без турботливого старшого брата. Невимовний біль втрати та гіркий розпач назавжди залишаться у серцях рідних і близьких.
«Схиляємо голови у глибокій скорботі разом із родиною. Жодні слова не здатні втамувати біль цієї важкої, несправедливої втрати… Вічна пам’ять і шана Захиснику!» - зазначив Пальонка.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Життя молодого солдата обірвалося 7 червня у лікарні, де медики боролися за його життя. Військовослужбовцю назавжди двадцять вісім.
У храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії провести воїна в останню земну дорогу прийшли рідні, друзі, побратими, міська влада та небайдужі мешканці громади, які зустріли кортеж живим коридором шани.
Навіки прощалася зі своєю кровинкою та оплакувала сина мати, втратив надійну підтримку вітчим, а молодша сестра назавжди залишилася без турботливого старшого брата. Невимовний біль втрати та гіркий розпач назавжди залишаться у серцях рідних і близьких.
«Схиляємо голови у глибокій скорботі разом із родиною. Жодні слова не здатні втамувати біль цієї важкої, несправедливої втрати… Вічна пам’ять і шана Захиснику!» - зазначив Пальонка.
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