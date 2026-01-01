Зупинилося серце воїна з Волині Андрія Лавренюка
Сьогодні, 12:29
Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. Обірвалося життя молодого захисника із Володимира – Андрія Лавренюка.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Солдат Лавренюк Андрій Анатолійович помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28… Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час поховання повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Солдат Лавренюк Андрій Анатолійович помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28… Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять Захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час поховання повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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