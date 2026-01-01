Зупинилося серце воїна з Волині Андрія Лавренюка

Андрія Лавренюка.



Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.



"Солдат Лавренюк Андрій Анатолійович помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28… Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять Захиснику!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату і час поховання повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. Обірвалося життя молодого захисника із Володимира –Про це повідомив міський голова"Солдат Лавренюк Андрій Анатолійович помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28… Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять Захиснику!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату і час поховання повідомлять згодом.

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