Аварії на Волині: травмувалися мотоциклісти та велосипедист

Аварії на Волині: травмувалися мотоциклісти та велосипедист
На Волині за добу трапилися три автопригоди: травмувалися мотоциклісти та велосипедист.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварії відбулися у Луцькому районі. За всіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Учора, близько 12 години, у селі Струмівка на вулиці Рівненській зіткнулися мотоцикл Shineray та автомобіль Mercedes. У результаті автопригоди - водій мотоцикла, 2003 року народження, травмувався. Його госпіталізували. Попередньо, обидва водії були тверезими.

У Ківерцях, близько 9 години, водій Nissan Leaf, 1992 року народження, наїхав на велосипедиста. Внаслідок ДТП керманич двоколісного, 1946 року народження, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Аварії на Волині: травмувалися мотоциклісти та велосипедист

Цього ж дня, поблизу села Сильне Луцького району, неповнолітній, керуючи незареєстрованим в установленому законодавством порядку мотоциклом Viper разом із пасажиром зіткнувся з автомобілем Nissan Rogue. Водій двоколісного травмувався, його шпиталізували. Інші учасники ДТП не постраждали.

Аварії на Волині: травмувалися мотоциклісти та велосипедист
Аварії на Волині: травмувалися мотоциклісти та велосипедист
Аварії на Волині: травмувалися мотоциклісти та велосипедист

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Теги: Аварії, Волинь
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