Аварії на Волині: травмувалися мотоциклісти та велосипедист

На Волині за добу трапилися три автопригоди: травмувалися мотоциклісти та велосипедист.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварії відбулися у Луцькому районі. За всіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.Учора, близько 12 години, у селі Струмівка на вулиці Рівненській зіткнулися мотоцикл Shineray та автомобіль Mercedes. У результаті автопригоди - водій мотоцикла, 2003 року народження, травмувався. Його госпіталізували. Попередньо, обидва водії були тверезими.У Ківерцях, близько 9 години, водій Nissan Leaf, 1992 року народження, наїхав на велосипедиста. Внаслідок ДТП керманич двоколісного, 1946 року народження, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.Цього ж дня, поблизу села Сильне Луцького району, неповнолітній, керуючи незареєстрованим в установленому законодавством порядку мотоциклом Viper разом із пасажиром зіткнувся з автомобілем Nissan Rogue. Водій двоколісного травмувався, його шпиталізували. Інші учасники ДТП не постраждали.