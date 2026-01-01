Податок на OLX введуть з січня





Про це повідомляє Сергія Марченка.



За словами міністра, документ запроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи відповідно до стандартів ЄС (директива DAC7) та ОЕСР. При цьому бізнес був залучений до розробки і повністю підтримав ініціативу.



Замість чинних 23% податкового навантаження вводиться єдиний платіж у розмірі 10% ПДФО;



платформи стають податковими агентами, самим громадянам не доведеться подавати жодних декларацій - усе адміністрування та сплату податку здійснюватиме оператор платформи;



нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року.



Хто зможе не платити податок



У законі передбачили межу для тих, хто продає вживані або особисті речі.



Для продажу товарів через цифрові платформи встановлюється неоподатковуваний поріг до 2000 євро на рік.



Це означає, що разові продажі особистих речей звичайних громадян фактично не піддаватимуться оподаткуванню і не фіксуватимуться як комерційний дохід.



Який ефект для бюджету



Марченко підкреслив, що цей крок допоможе вивести з тіні цифрову економіку і створить рівні правила гри на ринку.



Очікується, що нововведення приноситимуть державі близько 14 млрд грн щорічно. В умовах війни, всі ці кошти будуть спрямовані виключно на фінансування сектору безпеки та оборони країни.



Крім того, ухвалення законопроєкту є частиною офіційних зобов'язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада сьогодні, 9 червня, підтримала так званий закон про "податок на OLX". Нововведення набудуть чинності вже з січня наступного року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів УкраїниЗа словами міністра, документ запроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи відповідно до стандартів ЄС (директива DAC7) та ОЕСР. При цьому бізнес був залучений до розробки і повністю підтримав ініціативу.Замість чинних 23% податкового навантаження вводиться єдиний платіж у розмірі 10% ПДФО;платформи стають податковими агентами, самим громадянам не доведеться подавати жодних декларацій - усе адміністрування та сплату податку здійснюватиме оператор платформи;нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року.У законі передбачили межу для тих, хто продає вживані або особисті речі.Для продажу товарів через цифрові платформи встановлюється неоподатковуваний поріг до 2000 євро на рік.Це означає, що разові продажі особистих речей звичайних громадян фактично не піддаватимуться оподаткуванню і не фіксуватимуться як комерційний дохід.Марченко підкреслив, що цей крок допоможе вивести з тіні цифрову економіку і створить рівні правила гри на ринку.Очікується, що нововведення приноситимуть державі близько 14 млрд грн щорічно. В умовах війни, всі ці кошти будуть спрямовані виключно на фінансування сектору безпеки та оборони країни.Крім того, ухвалення законопроєкту є частиною офіційних зобов'язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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