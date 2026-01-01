Від отриманих травм у ДТП помер волинський поліцейський Тарас Лось

Від отриманих травм внаслідок ДТП помер майор поліції- оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Тарас Лось службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2008 році. За роки роботи пройшов шлях від дільничного інспектора міліції до працівника кримінальної поліції. Працював на різних посадах у підрозділах Головного управління Національної поліції.Колеги знали Тараса Володимировича як професійного, відповідального та принципового правоохоронця, який сумлінно виконував службові обов’язки, користувався авторитетом серед колег та повагою громадян.Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції у Волинській області висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного. Розділяємо біль непоправної втрати та сумуємо разом із вами", - йдеться в повідомленні.