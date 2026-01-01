Поки нема високих температур, то обміління Світязю не загрожує: в озері впав рівень води





Про це у телефонному коментаріРостислав Кравчук.



З його слів, такий стан рівня води зумовлений малою кількістю опадів. Якщо й надалі опадів буде небагато, то рівень води у Світязі продовжить падати.



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"У травні опадів було 41% — це менше половини від норми, у квітні — 48%, а в березні — лише 18%, тому й рівень води у Світязі не підіймається, але це поки не критично", — каже заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів.



З його слів, ситуація з малою кількістю опадів, а від так із маловоддям у річках, спостерігається у багатьох регіонах. Поки немає значних підвищень температури повітря, то обміління Світязю не загрожує, додав фахівець.



Що відомо про коливання рівня води у Світязі



У 2019 році екологи зафіксували рекордне падіння рівня води в озері Світязь. Тоді берегова лінія через обміління змістилась подекуди на 60 метрів. У 2020 ситуація погіршилася — рівень води в озері був 93 сантиметри відносно нуля. Тоді посадовці називали різні причини обміління озера: кліматичні умови, інтенсивне водокористування, застаріла меліоративна система, діяльність Хотиславського кар’єру у Білорусі та недотримання водного законодавства.



У 2021 році Світязь знову став повноводним, вода в озері наповнилася до середньостатистичних 129 сантиметрів над нулем.



Торік у найбільшому озері у Волинській області відносна відмітка станом на початок березня наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку востаннє фіксували в 1982 році. Цьому сприяла сніжна зима і достатня кількість опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 9 серпня рівень води в озері Світязь на Волині становить 119 сантиметрів, це на 21 сантиметр менше, ніж в аналогічний період минулого року.Про це у телефонному коментарі Суспільному розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в областіЗ його слів, такий стан рівня води зумовлений малою кількістю опадів. Якщо й надалі опадів буде небагато, то рівень води у Світязі продовжить падати.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:"У травні опадів було 41% — це менше половини від норми, у квітні — 48%, а в березні — лише 18%, тому й рівень води у Світязі не підіймається, але це поки не критично", — каже заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів.З його слів, ситуація з малою кількістю опадів, а від так із маловоддям у річках, спостерігається у багатьох регіонах. Поки немає значних підвищень температури повітря, то обміління Світязю не загрожує, додав фахівець.У 2019 році екологи зафіксували рекордне падіння рівня води в озері Світязь. Тоді берегова лінія через обміління змістилась подекуди на 60 метрів. У 2020 ситуація погіршилася — рівень води в озері був 93 сантиметри відносно нуля. Тоді посадовці називали різні причини обміління озера: кліматичні умови, інтенсивне водокористування, застаріла меліоративна система, діяльність Хотиславського кар’єру у Білорусі та недотримання водного законодавства.У 2021 році Світязь знову став повноводним, вода в озері наповнилася до середньостатистичних 129 сантиметрів над нулем.Торік у найбільшому озері у Волинській області відносна відмітка станом на початок березня наблизилася до максимальної — 190 сантиметрів, яку востаннє фіксували в 1982 році. Цьому сприяла сніжна зима і достатня кількість опадів.

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