Киянка через волинський кордон хотіла вивезти понад 200 старовинних монет
Сьогодні, 10:48
Вивезти культурні цінності з України не вдалося: на Волині судять жительку Києва за контрабанду старовинних монет.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо жительки Києва за фактом вчинення контрабанди культурних цінностей (ч. 1 ст. 201 КК України ).
Жінку викрили, коли вона намагалася нелегально вивезти з України залізницею через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» 223 старовинні монети, заховавши їх серед багажу.
Серед вилучених у пасажирки – срібні монети номіналом 1 полторак 1621 року карбування, що перебували в обігу на території Речі Посполитої за часів правління Сигізмунда ІІІ (1587-1632), та номіналом 20 пара 1808 року карбування, якими користувалися на території Османської імперії за часів правління Султана Махмуда ІІ (1808-1838).
На вилучені культурні цінності накладено арешт.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо жительки Києва за фактом вчинення контрабанди культурних цінностей (ч. 1 ст. 201 КК України ).
Жінку викрили, коли вона намагалася нелегально вивезти з України залізницею через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» 223 старовинні монети, заховавши їх серед багажу.
Серед вилучених у пасажирки – срібні монети номіналом 1 полторак 1621 року карбування, що перебували в обігу на території Речі Посполитої за часів правління Сигізмунда ІІІ (1587-1632), та номіналом 20 пара 1808 року карбування, якими користувалися на території Османської імперії за часів правління Султана Махмуда ІІ (1808-1838).
На вилучені культурні цінності накладено арешт.
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