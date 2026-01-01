Киянка через волинський кордон хотіла вивезти понад 200 старовинних монет

Вивезти культурні цінності з України не вдалося: на Волині судять жительку Києва за контрабанду старовинних монет.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо жительки Києва за фактом вчинення контрабанди культурних цінностей (ч. 1 ст. 201 КК України ).Жінку викрили, коли вона намагалася нелегально вивезти з України залізницею через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» 223 старовинні монети, заховавши їх серед багажу.Серед вилучених у пасажирки – срібні монети номіналом 1 полторак 1621 року карбування, що перебували в обігу на території Речі Посполитої за часів правління Сигізмунда ІІІ (1587-1632), та номіналом 20 пара 1808 року карбування, якими користувалися на території Османської імперії за часів правління Султана Махмуда ІІ (1808-1838).На вилучені культурні цінності накладено арешт.