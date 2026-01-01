Росія вербує дівчат для вбивств військових: вже зафіксовано 6 випадків, - поліція

РФ змінює методи роботи та дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військовослужбовців.Про це заявив Голова Національної поліції"Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори", - зазначив голова Нацполіції."Через Telegram та інші месенджери вони знаходять дівчат, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. І основне - куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон", - пояснив Вигівський.