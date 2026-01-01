Росія вербує дівчат для вбивств військових: вже зафіксовано 6 випадків, - поліція

Росія вербує дівчат для вбивств військових: вже зафіксовано 6 випадків, - поліція
РФ змінює методи роботи та дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військовослужбовців.

Про це заявив Голова Національної поліції Іван Вигівський.

"Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори", - зазначив голова Нацполіції.

Як працює схема?

"Через Telegram та інші месенджери вони знаходять дівчат, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. І основне - куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон", - пояснив Вигівський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, вербування, дівчата, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7000 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вербує дівчат для вбивств військових: вже зафіксовано 6 випадків, - поліція
Сьогодні, 11:33
Податок на OLX введуть з січня
Сьогодні, 11:03
Киянка через волинський кордон хотіла вивезти понад 200 старовинних монет
Сьогодні, 10:48
Від отриманих травм у ДТП помер волинський поліцейський Тарас Лось
Сьогодні, 10:03
Поки нема високих температур, то обміління Світязю не загрожує: в озері впав рівень води
Сьогодні, 09:32
Медіа
відео
1/8