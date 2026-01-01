Росія вербує дівчат для вбивств військових: вже зафіксовано 6 випадків, - поліція
Сьогодні, 11:33
РФ змінює методи роботи та дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військовослужбовців.
Про це заявив Голова Національної поліції Іван Вигівський.
"Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори", - зазначив голова Нацполіції.
Як працює схема?
"Через Telegram та інші месенджери вони знаходять дівчат, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. І основне - куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон", - пояснив Вигівський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив Голова Національної поліції Іван Вигівський.
"Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори", - зазначив голова Нацполіції.
Як працює схема?
"Через Telegram та інші месенджери вони знаходять дівчат, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. І основне - куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон", - пояснив Вигівський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія вербує дівчат для вбивств військових: вже зафіксовано 6 випадків, - поліція
Сьогодні, 11:33
Податок на OLX введуть з січня
Сьогодні, 11:03
Поки нема високих температур, то обміління Світязю не загрожує: в озері впав рівень води
Сьогодні, 09:32