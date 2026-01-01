На Світязь зроблять платний в’їзд: скільки коштує і кого звільнили від оплати

На Світязь зроблять платний в’їзд: скільки коштує і кого звільнили від оплати
Із 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста «Венське», що розташований на дорозі між селом Положеве і Шацьком.

Саме тут стягуватимуть плату за в’їзд транспортних засобів на територію рекреаційної зони.

Водночас у Шацькому НПП зазначають, що дата запуску може змінитися залежно від погодних умов або безпекової ситуації на кордоні з Білоруссю.

Яка вартість проїзду


Розмір плати становитиме:

  • 50 грн — для мотоциклів

  • 100 грн — для легкових автомобілів і мікроавтобусів

  • 150 грн — для автобусів та вантажівок

    • Куди підуть кошти



    У Шацькому нацпарку пояснюють, що зібрані кошти спрямують на:

  • вивезення сміття;

  • благоустрій території;

  • природоохоронні заходи.

    • Хто звільняється від оплати


    Від плати за в’їзд звільняються:

  • жителі Шацької громади;

  • учасники бойових дій та АТО;

  • особи з інвалідністю внаслідок війни і праці;

  • постраждалі від аварії на ЧАЕС;

  • діти до 16 років;

  • люди, які переїхали на постійне проживання у громаду;

  • особи, які народилися на території Шацької громади;

  • власники спеціальних транспортних засобів.

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