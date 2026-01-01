На Світязь зроблять платний в’їзд: скільки коштує і кого звільнили від оплати





Саме тут стягуватимуть плату за в’їзд транспортних засобів на територію рекреаційної зони.



Водночас у Шацькому НПП зазначають, що дата запуску може змінитися залежно від погодних умов або безпекової ситуації на кордоні з Білоруссю.



Яка вартість проїзду

Розмір плати становитиме:



50 грн — для мотоциклів

100 грн — для легкових автомобілів і мікроавтобусів

150 грн — для автобусів та вантажівок

Куди підуть кошти



У Шацькому нацпарку пояснюють, що зібрані кошти спрямують на:



вивезення сміття;

благоустрій території;

природоохоронні заходи.

Хто звільняється від оплати

Від плати за в’їзд звільняються:



жителі Шацької громади;

учасники бойових дій та АТО;

особи з інвалідністю внаслідок війни і праці;

постраждалі від аварії на ЧАЕС;

діти до 16 років;

люди, які переїхали на постійне проживання у громаду;

особи, які народилися на території Шацької громади;

власники спеціальних транспортних засобів.

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