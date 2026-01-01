На Світязь зроблять платний в’їзд: скільки коштує і кого звільнили від оплати
Сьогодні, 12:09
Із 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста «Венське», що розташований на дорозі між селом Положеве і Шацьком.
Саме тут стягуватимуть плату за в’їзд транспортних засобів на територію рекреаційної зони.
Водночас у Шацькому НПП зазначають, що дата запуску може змінитися залежно від погодних умов або безпекової ситуації на кордоні з Білоруссю.
Розмір плати становитиме:
50 грн — для мотоциклів
100 грн — для легкових автомобілів і мікроавтобусів
150 грн — для автобусів та вантажівок
У Шацькому нацпарку пояснюють, що зібрані кошти спрямують на:
вивезення сміття;
благоустрій території;
природоохоронні заходи.
Від плати за в’їзд звільняються:
жителі Шацької громади;
учасники бойових дій та АТО;
особи з інвалідністю внаслідок війни і праці;
постраждалі від аварії на ЧАЕС;
діти до 16 років;
люди, які переїхали на постійне проживання у громаду;
особи, які народилися на території Шацької громади;
власники спеціальних транспортних засобів.
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Саме тут стягуватимуть плату за в’їзд транспортних засобів на територію рекреаційної зони.
Водночас у Шацькому НПП зазначають, що дата запуску може змінитися залежно від погодних умов або безпекової ситуації на кордоні з Білоруссю.
Яка вартість проїзду
Розмір плати становитиме:
Куди підуть кошти
У Шацькому нацпарку пояснюють, що зібрані кошти спрямують на:
Хто звільняється від оплати
Від плати за в’їзд звільняються:
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