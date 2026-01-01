Засіяв ділянку біля колії: волинянин уник покарання за розорювання земель Укрзалізниці

Петра Бочковського у самовільному захопленні землі в охоронній зоні. Чоловік без жодних дозволів розорав і засіяв ділянку, яка перебуває в користуванні «Укрзалізниці». За скоєне йому призначили два роки обмеження волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.



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Як йдеться у вироку від 20 травня, працівник підприємства «Агро-Експрес-Сервіс» Петро Бочковський із листопада по грудень 2025 року обробляв земельну ділянку площею 0,12 га біля залізничної колії на перегоні Горохів – Стоянів у селі Брани.



Суд встановив, що ця територія входить до земельної ділянки площею понад 85 га, яка перебуває у постійному користуванні регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Земля належить до охоронної зони, де діє спеціальний режим використання.



За даними слідства, чоловік не мав права користуватися ділянкою, однак засіяв її сільськогосподарськими культурами. Через незаконне використання землі та її розорювання «Укрзалізниця» зазнала збитків на понад 13 тис. грн.



У суді Петро Бочковський повністю визнав провину, розкаявся та повідомив, що відшкодував усю суму.



Суддя Світлана Яремчук визнала його винним за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки в охоронній зоні) та призначила два роки обмеження волі. Водночас звільнила чоловіка від відбування покарання, встановивши один рік іспитового строку. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Горохівський районний суд визнав винним волинянинау самовільному захопленні землі в охоронній зоні. Чоловік без жодних дозволів розорав і засіяв ділянку, яка перебуває в користуванні «Укрзалізниці». За скоєне йому призначили два роки обмеження волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 20 травня, працівник підприємства «Агро-Експрес-Сервіс» Петро Бочковський із листопада по грудень 2025 року обробляв земельну ділянку площею 0,12 га біля залізничної колії на перегоні Горохів – Стоянів у селі Брани.Суд встановив, що ця територія входить до земельної ділянки площею понад 85 га, яка перебуває у постійному користуванні регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Земля належить до охоронної зони, де діє спеціальний режим використання.За даними слідства, чоловік не мав права користуватися ділянкою, однак засіяв її сільськогосподарськими культурами. Через незаконне використання землі та її розорювання «Укрзалізниця» зазнала збитків на понад 13 тис. грн.У суді Петро Бочковський повністю визнав провину, розкаявся та повідомив, що відшкодував усю суму.Суддявизнала його винним за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки в охоронній зоні) та призначила два роки обмеження волі. Водночас звільнила чоловіка від відбування покарання, встановивши один рік іспитового строку. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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