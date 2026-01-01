Безплатне харчування учнів: скільки шкіл на Волині не готові
Сьогодні, 10:14
З 1 вересня заклади загальної середньої освіти мають забезпечити учнів 1-11 класів безплатним гарячим харчуванням. Держава покриває вартість продуктів харчування, а всі інші витрати залишаються за місцевими бюджетами громад.
Під час оперативної наради 8 червня у Волинській військовій адміністрації обговорили готовність шкіл області до організації харчування, пише Суспільне.
Як зазначила, начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, на Волині функціонує 506 шкіл, в яких навчаються понад 137 тисяч учнів. З її слів, у 39-ти громадах усі заклади мають технічну можливість забезпечити облаштування умов для харчування 100 % учнів 1–11 класів до початку нового навчального року.
Водночас, у 15 громадах технічна готовність їдалень є частковою, а у 29-ти школах харчоблоки взагалі відсутні.
"Попередній аналіз даних вказує, що 29-тьом територіальним громадам через обмеженість бюджетних ресурсів забезпечити необхідне співфінансування буде досить складно", — зауважила Наталія Матвіюк.
За словами Наталії Матвіюк, основна проблема — недостатня технічна готовність окремих харчоблоків, їх застаріла матеріально-технічна база та потреба у капітальних ремонтах їдалень, адже державна субвенція на організацію харчування передбачає часткове покриття цих видатків із місцевих бюджетів, а саме на фінансування послуг з кейтерингу, енергоносіїв та заробітних плат для кухарів.
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Під час оперативної наради 8 червня у Волинській військовій адміністрації обговорили готовність шкіл області до організації харчування, пише Суспільне.
Як зазначила, начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, на Волині функціонує 506 шкіл, в яких навчаються понад 137 тисяч учнів. З її слів, у 39-ти громадах усі заклади мають технічну можливість забезпечити облаштування умов для харчування 100 % учнів 1–11 класів до початку нового навчального року.
Водночас, у 15 громадах технічна готовність їдалень є частковою, а у 29-ти школах харчоблоки взагалі відсутні.
"Попередній аналіз даних вказує, що 29-тьом територіальним громадам через обмеженість бюджетних ресурсів забезпечити необхідне співфінансування буде досить складно", — зауважила Наталія Матвіюк.
За словами Наталії Матвіюк, основна проблема — недостатня технічна готовність окремих харчоблоків, їх застаріла матеріально-технічна база та потреба у капітальних ремонтах їдалень, адже державна субвенція на організацію харчування передбачає часткове покриття цих видатків із місцевих бюджетів, а саме на фінансування послуг з кейтерингу, енергоносіїв та заробітних плат для кухарів.
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