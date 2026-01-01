Оцифрування трудових книжок: ажіотаж у пенсійному фонді в Луцьку, за день приймають по 100 відвідувачів





Про це Світлана Бартощук. З її слів, за день у сервісному центрі на вулиці Грушевського в Луцьку приймають до 100 відвідувачів.



Прийом однієї людини займає до 15 хвилин. Світлана Бартощук говорить: інтернет та електроенергія працюють стабільно, іноді перевантажується сервер, тому перемикаються на резервні, аби не було затримок у прийомі.



"Люди теж тратять свій час, нервуються, приходять, хочуть пошвидше. А коли ще кажеш, що не вистачає якогось документа, сходіть в ЦНАП чи сходіть у навчальний заклад, звичайно, що вони трохи хвилюються. Диплом про навчання — його обов’язково підтвердити, обов'язково до нього треба виписку", — говорить спеціалістка.



35-річна Марія Чумак із Луцька прийшла до Пенсійного фонду, щоб оцифрувати трудову книжку. "Роботодавець дав книжку і сказав оцифрувати. Відповіли, що в мене все добре, не треба. З 2006 року я навчалася, то якщо до 2004 року якби я чи навчалася, чи працювала, то тоді потрібно", — зазначила жінка.



57-річна Валентина Тижук приїхала до обласного центру Волині з села Топілля Рівненської області. З її слів, мала вільний час, тому привезла документи, щоб відцифрувати їх для зарахування трудового стажу.



"Я пробувала тільки вийти на пенсію в 55, але сказали, що мені нема років. Я останній рік працювала в швейному. Офіційно, так, все офіційно. В магазині працювала, і на пошту носила. Багато в трудовій книжці професій", — каже жінка.



55-річний Леонід Ковтонюк зі села Милуші Луцького району працює в обленерго. Чоловік відпросився з роботи, щоб донести документи, яких не вистачає для стажу. "Нам на роботі вже оцифрували все, але сказали, що час служби в армії не врахований, то я прийшов, щоб внести дані", — розповів чоловік.



Процес оцифрування трудових книжок в Україні розпочався 10 червня 2021 року. За цей період на Волині оцифрували майже 57% трудових книжок працівників, розповіла керівниця управління інформаційних систем Пенсійного фонду Волині Ольга Волдинер. Невідсканована трудова книжка, з її слів, жодним чином не призведе до втрати страхового стажу.



"Для страхового стажу ми зараховуємо все те, що йде до 2004 року за паперовими оригіналами документів. З 2004 року це вже є підтвердженням реєстр застрахованих осіб. До 2004 року жінкам варто подавати свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про одруження.



Для непрацюючих пенсіонерів не потрібно оцифровувати, тому що в них вже сформована електронна пенсійна справа. Не потрібно й тим молодим людям, які приступили до роботи з 2021 року", — додала фахівчиня.



Тим, хто до 10 червня цього року не оцифрував паперові трудові книжки, сплачувати штрафи не доведеться, зазначила Ольга Волдинер. Документи від працівників та роботодавців у 9 сервісних центрах Пенсійного фонду Волині прийматимуть і надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині — ажіотаж у сервісних центрах Пенсійного фонду області. Наплив людей, які потребують оцифрування паперових трудових книжок та інших документів, за останній місяць збільшився.Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка сектору технічної підтримки фонду. З її слів, за день у сервісному центрі на вулиці Грушевського в Луцьку приймають до 100 відвідувачів.Прийом однієї людини займає до 15 хвилин. Світлана Бартощук говорить: інтернет та електроенергія працюють стабільно, іноді перевантажується сервер, тому перемикаються на резервні, аби не було затримок у прийомі."Люди теж тратять свій час, нервуються, приходять, хочуть пошвидше. А коли ще кажеш, що не вистачає якогось документа, сходіть в ЦНАП чи сходіть у навчальний заклад, звичайно, що вони трохи хвилюються. Диплом про навчання — його обов’язково підтвердити, обов'язково до нього треба виписку", — говорить спеціалістка.35-річнаіз Луцька прийшла до Пенсійного фонду, щоб оцифрувати трудову книжку. "Роботодавець дав книжку і сказав оцифрувати. Відповіли, що в мене все добре, не треба. З 2006 року я навчалася, то якщо до 2004 року якби я чи навчалася, чи працювала, то тоді потрібно", — зазначила жінка.57-річнаприїхала до обласного центру Волині з села Топілля Рівненської області. З її слів, мала вільний час, тому привезла документи, щоб відцифрувати їх для зарахування трудового стажу."Я пробувала тільки вийти на пенсію в 55, але сказали, що мені нема років. Я останній рік працювала в швейному. Офіційно, так, все офіційно. В магазині працювала, і на пошту носила. Багато в трудовій книжці професій", — каже жінка.55-річнийзі села Милуші Луцького району працює в обленерго. Чоловік відпросився з роботи, щоб донести документи, яких не вистачає для стажу. "Нам на роботі вже оцифрували все, але сказали, що час служби в армії не врахований, то я прийшов, щоб внести дані", — розповів чоловік.Процес оцифрування трудових книжок в Україні розпочався 10 червня 2021 року. За цей період на Волині оцифрували майже 57% трудових книжок працівників, розповіла керівниця управління інформаційних систем Пенсійного фонду Волині Ольга Волдинер. Невідсканована трудова книжка, з її слів, жодним чином не призведе до втрати страхового стажу."Для страхового стажу ми зараховуємо все те, що йде до 2004 року за паперовими оригіналами документів. З 2004 року це вже є підтвердженням реєстр застрахованих осіб. До 2004 року жінкам варто подавати свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про одруження.Для непрацюючих пенсіонерів не потрібно оцифровувати, тому що в них вже сформована електронна пенсійна справа. Не потрібно й тим молодим людям, які приступили до роботи з 2021 року", — додала фахівчиня.Тим, хто до 10 червня цього року не оцифрував паперові трудові книжки, сплачувати штрафи не доведеться, зазначила Ольга Волдинер. Документи від працівників та роботодавців у 9 сервісних центрах Пенсійного фонду Волині прийматимуть і надалі.

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