Оцифрування трудових книжок: ажіотаж у пенсійному фонді в Луцьку, за день приймають по 100 відвідувачів
Сьогодні, 09:07
На Волині — ажіотаж у сервісних центрах Пенсійного фонду області. Наплив людей, які потребують оцифрування паперових трудових книжок та інших документів, за останній місяць збільшився.
Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка сектору технічної підтримки фонду Світлана Бартощук. З її слів, за день у сервісному центрі на вулиці Грушевського в Луцьку приймають до 100 відвідувачів.
Прийом однієї людини займає до 15 хвилин. Світлана Бартощук говорить: інтернет та електроенергія працюють стабільно, іноді перевантажується сервер, тому перемикаються на резервні, аби не було затримок у прийомі.
"Люди теж тратять свій час, нервуються, приходять, хочуть пошвидше. А коли ще кажеш, що не вистачає якогось документа, сходіть в ЦНАП чи сходіть у навчальний заклад, звичайно, що вони трохи хвилюються. Диплом про навчання — його обов’язково підтвердити, обов'язково до нього треба виписку", — говорить спеціалістка.
35-річна Марія Чумак із Луцька прийшла до Пенсійного фонду, щоб оцифрувати трудову книжку. "Роботодавець дав книжку і сказав оцифрувати. Відповіли, що в мене все добре, не треба. З 2006 року я навчалася, то якщо до 2004 року якби я чи навчалася, чи працювала, то тоді потрібно", — зазначила жінка.
57-річна Валентина Тижук приїхала до обласного центру Волині з села Топілля Рівненської області. З її слів, мала вільний час, тому привезла документи, щоб відцифрувати їх для зарахування трудового стажу.
"Я пробувала тільки вийти на пенсію в 55, але сказали, що мені нема років. Я останній рік працювала в швейному. Офіційно, так, все офіційно. В магазині працювала, і на пошту носила. Багато в трудовій книжці професій", — каже жінка.
55-річний Леонід Ковтонюк зі села Милуші Луцького району працює в обленерго. Чоловік відпросився з роботи, щоб донести документи, яких не вистачає для стажу. "Нам на роботі вже оцифрували все, але сказали, що час служби в армії не врахований, то я прийшов, щоб внести дані", — розповів чоловік.
Процес оцифрування трудових книжок в Україні розпочався 10 червня 2021 року. За цей період на Волині оцифрували майже 57% трудових книжок працівників, розповіла керівниця управління інформаційних систем Пенсійного фонду Волині Ольга Волдинер. Невідсканована трудова книжка, з її слів, жодним чином не призведе до втрати страхового стажу.
"Для страхового стажу ми зараховуємо все те, що йде до 2004 року за паперовими оригіналами документів. З 2004 року це вже є підтвердженням реєстр застрахованих осіб. До 2004 року жінкам варто подавати свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про одруження.
Для непрацюючих пенсіонерів не потрібно оцифровувати, тому що в них вже сформована електронна пенсійна справа. Не потрібно й тим молодим людям, які приступили до роботи з 2021 року", — додала фахівчиня.
Тим, хто до 10 червня цього року не оцифрував паперові трудові книжки, сплачувати штрафи не доведеться, зазначила Ольга Волдинер. Документи від працівників та роботодавців у 9 сервісних центрах Пенсійного фонду Волині прийматимуть і надалі.
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Про це Суспільному розповіла головна спеціалістка сектору технічної підтримки фонду Світлана Бартощук. З її слів, за день у сервісному центрі на вулиці Грушевського в Луцьку приймають до 100 відвідувачів.
Прийом однієї людини займає до 15 хвилин. Світлана Бартощук говорить: інтернет та електроенергія працюють стабільно, іноді перевантажується сервер, тому перемикаються на резервні, аби не було затримок у прийомі.
"Люди теж тратять свій час, нервуються, приходять, хочуть пошвидше. А коли ще кажеш, що не вистачає якогось документа, сходіть в ЦНАП чи сходіть у навчальний заклад, звичайно, що вони трохи хвилюються. Диплом про навчання — його обов’язково підтвердити, обов'язково до нього треба виписку", — говорить спеціалістка.
35-річна Марія Чумак із Луцька прийшла до Пенсійного фонду, щоб оцифрувати трудову книжку. "Роботодавець дав книжку і сказав оцифрувати. Відповіли, що в мене все добре, не треба. З 2006 року я навчалася, то якщо до 2004 року якби я чи навчалася, чи працювала, то тоді потрібно", — зазначила жінка.
57-річна Валентина Тижук приїхала до обласного центру Волині з села Топілля Рівненської області. З її слів, мала вільний час, тому привезла документи, щоб відцифрувати їх для зарахування трудового стажу.
"Я пробувала тільки вийти на пенсію в 55, але сказали, що мені нема років. Я останній рік працювала в швейному. Офіційно, так, все офіційно. В магазині працювала, і на пошту носила. Багато в трудовій книжці професій", — каже жінка.
55-річний Леонід Ковтонюк зі села Милуші Луцького району працює в обленерго. Чоловік відпросився з роботи, щоб донести документи, яких не вистачає для стажу. "Нам на роботі вже оцифрували все, але сказали, що час служби в армії не врахований, то я прийшов, щоб внести дані", — розповів чоловік.
Процес оцифрування трудових книжок в Україні розпочався 10 червня 2021 року. За цей період на Волині оцифрували майже 57% трудових книжок працівників, розповіла керівниця управління інформаційних систем Пенсійного фонду Волині Ольга Волдинер. Невідсканована трудова книжка, з її слів, жодним чином не призведе до втрати страхового стажу.
"Для страхового стажу ми зараховуємо все те, що йде до 2004 року за паперовими оригіналами документів. З 2004 року це вже є підтвердженням реєстр застрахованих осіб. До 2004 року жінкам варто подавати свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про одруження.
Для непрацюючих пенсіонерів не потрібно оцифровувати, тому що в них вже сформована електронна пенсійна справа. Не потрібно й тим молодим людям, які приступили до роботи з 2021 року", — додала фахівчиня.
Тим, хто до 10 червня цього року не оцифрував паперові трудові книжки, сплачувати штрафи не доведеться, зазначила Ольга Волдинер. Документи від працівників та роботодавців у 9 сервісних центрах Пенсійного фонду Волині прийматимуть і надалі.
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