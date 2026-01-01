Луцький рятувальник виборов срібло на чемпіонаті України з гирьового спорту

Луцький рятувальник виборов срібло на чемпіонаті України з гирьового спорту
Рятувальники Волині вкотре підтвердили високий рівень професійної підготовки, загартованості та незламної сили волі на Чемпіонаті МВС України з гирьового спорту серед силових структур.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Пожежний-рятувальник 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька Ігор Зимонін виборов срібло у своїй категорії. Начальник відділення 22-о Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечко Вадим Сокол змагався серед найсильніших — він показав високий результат і посів 5 місце.
Луцький рятувальник виборов срібло на чемпіонаті України з гирьового спорту
Луцький рятувальник виборов срібло на чемпіонаті України з гирьового спорту
Луцький рятувальник виборов срібло на чемпіонаті України з гирьового спорту
Луцький рятувальник виборов срібло на чемпіонаті України з гирьового спорту
Луцький рятувальник виборов срібло на чемпіонаті України з гирьового спорту

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Теги: Україна, ДСНС, Волинь, чемпіонат України
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