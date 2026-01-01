Ексчиновницю міськради на Волині оштрафували за зняття чоловіків з розшуку через ТЦК

Ірину Середюк. Її викрили на корупційній схемі зняття військовозобовʼязаних з розшуку через ТЦК. За скоєне експосадовиці призначили 103,7 тис. грн штрафу.



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Як йдеться у вироку від 4 червня, організатором схеми був чоловік обвинуваченої Андрій Середюк – колишній радник міського голови Ковеля та ексвійськовий комісар міського ТЦК. Він обіцяв військовозобов’язаним за 2,5 тис. доларів посприяти у знятті з розшуку та внесенні відповідних змін до реєстру «Оберіг».



Наприкінці серпня 2025 року чоловік передав посередникам 2500 доларів. Частину цих грошей отримала обвинувачена та інші учасники схеми.



Як раніше повідомляв ZAXID.NET, Андрій Середюк координував роботу спільників та контактував із представниками ТЦК. До схеми він залучив двох працівниць управління соціальної та ветеранської політики Ковельської міськради, серед яких була його дружина. Також серед фігурантів справи є 24-річний племінник експосадовця, який підшуковував клієнтів і домовлявся з ними про зустрічі.



Після викриття Андрія та Ірину Середюків звільнили з міськради. Ексраднику мера обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та арештували частину майна. У квітні 2026 року суд виніс йому вирок і призначив 103,7 тис. грн штрафу.



У лютому 2026 року Ірина Середюк уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Вона повністю визнала провину, погодилася співпрацювати зі слідством та добровільно перерахувати 250 тис. грн на потреби ЗСУ.



Суддя Марина Грідяєва визнала експосадовицю винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб, вчинене за попередньою змовою) та призначила штраф у розмірі 103,7 тис. грн. Також в Ірини Середюк конфіскували 1000 доларів, отриманих унаслідок злочину. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд визнав винною у зловживанні впливом колишню працівницю управління соцзахисту Ковельської міськради. Її викрили на корупційній схемі зняття військовозобовʼязаних з розшуку через ТЦК. За скоєне експосадовиці призначили 103,7 тис. грн штрафу.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 4 червня, організатором схеми був чоловік обвинуваченої– колишній радник міського голови Ковеля та ексвійськовий комісар міського ТЦК. Він обіцяв військовозобов’язаним за 2,5 тис. доларів посприяти у знятті з розшуку та внесенні відповідних змін до реєстру «Оберіг».Наприкінці серпня 2025 року чоловік передав посередникам 2500 доларів. Частину цих грошей отримала обвинувачена та інші учасники схеми.Як раніше повідомляв ZAXID.NET, Андрій Середюк координував роботу спільників та контактував із представниками ТЦК. До схеми він залучив двох працівниць управління соціальної та ветеранської політики Ковельської міськради, серед яких була його дружина. Також серед фігурантів справи є 24-річний племінник експосадовця, який підшуковував клієнтів і домовлявся з ними про зустрічі.Після викриття Андрія та Ірину Середюків звільнили з міськради. Ексраднику мера обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та арештували частину майна. У квітні 2026 року суд виніс йому вирок і призначив 103,7 тис. грн штрафу.У лютому 2026 року Ірина Середюк уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Вона повністю визнала провину, погодилася співпрацювати зі слідством та добровільно перерахувати 250 тис. грн на потреби ЗСУ.Суддявизнала експосадовицю винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб, вчинене за попередньою змовою) та призначила штраф у розмірі 103,7 тис. грн. Також в Ірини Середюк конфіскували 1000 доларів, отриманих унаслідок злочину. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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