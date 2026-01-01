Україна готова говорити з Росією, але не віддасть свої території, - Зеленський

Володимир Зеленський.



Як передає



За словами Зеленського, навколо очільника РФ володимира путіна є різні люди, і "половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити. Бізнесмени розуміють, що російська економіка в жахливому стані".



"Якщо західні країни – Європа, Канада та США – не зніматимуть санкцій, посилять тиск на російський тіньовий флот та інші сектори, а Україна залишатиметься сильною на полі бою, ми будемо ближче до миру", – зауважив Президент.



Він зазначив: "Я сказав цьому бізнесменові, який приїхав передати меседж про потенційну рамку дипломатичних переговорів, що ми були готові говорити від самого початку. Ми не хотіли цієї війни й хочемо її зупинити".



Як нагадав Зеленський, учора він сказав журналістам, що "в Анкориджі Росія та США вирішили говорити про Україну без України. Це була помилка, особливо для Америки, бо путін послабив позицію США. Думаю, він брехав Президенту Сполучених Штатів".



"У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території", – підкреслив Президент.



4 червня Зеленський написав відкритого листа путіну і запропонував особисту зустріч для завершення війни. Він зазначив, що така зустріч може відбутися у третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів.



Путін, коментуючи наступного дня цей лист, заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічатися з українським лідером.



Зеленський заявив, що відповідь путіна на його відкритий лист слабка і означає, що Росія знов обирає війну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна у будь-якому разі готова говорити з Росією, але не віддасть свої території, заявляє ПрезидентЯк передає Укрінформ , про це глава держави сказав в інтерв’ю The Guardian, ідеться в його Телеграм-каналі.За словами Зеленського, навколо очільника РФє різні люди, і "половина з них хоче продовжувати цю війну, а інша половина хоче її зупинити. Бізнесмени розуміють, що російська економіка в жахливому стані"."Якщо західні країни – Європа, Канада та США – не зніматимуть санкцій, посилять тиск на російський тіньовий флот та інші сектори, а Україна залишатиметься сильною на полі бою, ми будемо ближче до миру", – зауважив Президент.Він зазначив: "Я сказав цьому бізнесменові, який приїхав передати меседж про потенційну рамку дипломатичних переговорів, що ми були готові говорити від самого початку. Ми не хотіли цієї війни й хочемо її зупинити".Як нагадав Зеленський, учора він сказав журналістам, що "в Анкориджі Росія та США вирішили говорити про Україну без України. Це була помилка, особливо для Америки, бо путін послабив позицію США. Думаю, він брехав Президенту Сполучених Штатів"."У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території", – підкреслив Президент.4 червня Зеленський написав відкритого листа путіну і запропонував особисту зустріч для завершення війни. Він зазначив, що така зустріч може відбутися у третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів.Путін, коментуючи наступного дня цей лист, заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічатися з українським лідером.Зеленський заявив, що відповідь путіна на його відкритий лист слабка і означає, що Росія знов обирає війну.

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