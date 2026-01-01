У центрі Луцька два дні буде понижений тиск води

9 червня у центральній частині Луцька буде понижений тиск води.Про це повідомили у комунальному підприємтсві "Луцькводоканал""У зв’язку з аварією на центральному водогоні діаметром 400 мм на вул. Тимошенка, 09.06 з 12:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт (орієнтовно до 18:00, 10.06) буде відсутній або знижений тиск води на верхніх поверхах багатоквартирних будинків у районах вулиць:• Лесі Українки• Винниченка• Стрілецької• Привокзальному районіТакож водопостачання буде відсутнє за адресою:вул. Будівельників, 11", - йдеться в повідомленні.