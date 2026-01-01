У центрі Луцька два дні буде понижений тиск води

У центрі Луцька два дні буде понижений тиск води
9 червня у центральній частині Луцька буде понижений тиск води.

Про це повідомили у комунальному підприємтсві "Луцькводоканал"

"У зв’язку з аварією на центральному водогоні діаметром 400 мм на вул. Тимошенка, 09.06 з 12:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт (орієнтовно до 18:00, 10.06) буде відсутній або знижений тиск води на верхніх поверхах багатоквартирних будинків у районах вулиць:

• Лесі Українки

• Винниченка

• Стрілецької

• Привокзальному районі

Також водопостачання буде відсутнє за адресою:
вул. Будівельників, 11", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, вода
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