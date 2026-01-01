З 9 ранку до 10 вечора: на Одещині діти 13 годин складали іспити через повітряні тривоги





Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, пише



Інформацію про порушення в одному з екзаменаційних центрів Одещини отримало представництва омбудсмена в Одеській області.



Через постійні зупинки іспиту внаслідок повітряних тривог процедура іспиту тривала з 9 ранку до близько 22 вечора, тобто понад 13 годин. Учасники розповіли, що весь цей час вони не мали доступу до води та харчування, а зв’язок із батьками був суттєво обмежений. Звернутися до них могли лише окремі діти, яким стало зле.



У пункті тестування були й діти-сироти, які залишилися фактично повністю без будь-якої підтримки під час багатогодинного перебування в примущенні, каже Лубінець.



Зрештою завдяки ініціативі вчителів та батьків, учасникам тестування все ж вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі.



Однак останні блоки іспитів діти виконували втомленими, що, на думку Лубінця, ставить під сумнів об’єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання. Учасникам нібито запропонували пройти додаткову сесію НМТ, але, каже омбудсмен, «без чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться».



«Це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей і фактично порушує права дітей. Така організація тестування є неприпустимою і вимагає негайного реагування МОН та перегляду процедур», — написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через тривалу повітряну тривогу під час проведення Національного мультипредмтеного тесту (НМТ) на Одещині діти писали іспити до пізнього вечора і спершу не мали доступу до їжі та води.Про це повідомив омбудсмен, пише Громадське Інформацію про порушення в одному з екзаменаційних центрів Одещини отримало представництва омбудсмена в Одеській області.Через постійні зупинки іспиту внаслідок повітряних тривог процедура іспиту тривала з 9 ранку до близько 22 вечора, тобто понад 13 годин. Учасники розповіли, що весь цей час вони не мали доступу до води та харчування, а зв’язок із батьками був суттєво обмежений. Звернутися до них могли лише окремі діти, яким стало зле.У пункті тестування були й діти-сироти, які залишилися фактично повністю без будь-якої підтримки під час багатогодинного перебування в примущенні, каже Лубінець.Зрештою завдяки ініціативі вчителів та батьків, учасникам тестування все ж вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі.Однак останні блоки іспитів діти виконували втомленими, що, на думку Лубінця, ставить під сумнів об’єктивність результатів, рівність умов для всіх учасників і саму справедливість оцінювання. Учасникам нібито запропонували пройти додаткову сесію НМТ, але, каже омбудсмен, «без чітких дат і гарантій, що ситуація не повториться».«Це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей і фактично порушує права дітей. Така організація тестування є неприпустимою і вимагає негайного реагування МОН та перегляду процедур», — написав він.

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