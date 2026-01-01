Що покажуть у Волинському драмтеатрі цього тижня: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 червня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 10 до 14 червня.



Це дотепна історія про кохання, ревнощі, несподівані зустрічі та чоловічі авантюри.



У середу, 10 червня, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Події розгортаються стрімко, а кожна нова ситуація заплутує героїв ще більше, створюючи чимало кумедних і непередбачуваних моментів.

На глядачів чекають яскраві персонажі, тонкий французький гумор і атмосфера легкої театральної інтриги. Вистава подарує гарний настрій та вкотре доведе: із жінками варто бути особливо обережними.



Квитки на вистави можна купити у касі та на



Одна з найулюбленіших українських комедій, сповнена народного гумору, щирості та колоритних персонажів.



У четвер, 11 червня, о 18:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



У центрі сюжету — історія кохання, батьківських задумів і веселих сватань, де кожен герой має свій характер і власну правду. Живі діалоги, пісні, яскраві образи та атмосфера українського села створюють особливий настрій, близький і зрозумілий кожному. Ця вистава — про справжні почуття, родинні цінності та незмінну чарівність української класики.



Це історія про несподівані зустрічі, дивні обставини та моменти, які здатні змінити звичний погляд на життя.



У п’ятницю, 12 червня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Межа між реальністю та уявою тут постійно стирається, а гумор поєднується з тонкою іронією та абсурдом. На глядачів чекають непередбачувані повороти, яскраві емоції та нестандартний театральний формат. Вистава змушує сміятися, дивуватися й водночас замислитися над тим, що для кожного означає «перший раз».



Прем’єра!



У суботу, 13 червня, о 17:00, на основній сцені – музично-танцювальна шоу-вистава на дві дії «Меню почуттів». Лібрето та хореографія – Олександр Федоров. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава про ресторан, що стає метафорою життя з його спокусами, ревізіями, пожежами й моментами вибору: Джулія мріє про сцену, Марко – про кохання, але кожному з них доведеться переступити власний страх. Це історія про сміливість бути собою, про підтримку, яка народжує впевненість, і про той крок у світло, що змінює все.



Запрошуємо глядачів у світ пригод, фантазії та справжніх див.



У неділю, 14 червня, о 12:00 – весела феєрія на одну дію «Казковий день Лілеї». Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Разом із героями діти й дорослі вирушать у захопливу подорож, де оживають мрії, а добро й щирість допомагають долати будь-які труднощі. Яскраві персонажі, музика, гумор і чарівна атмосфера створюють на сцені справжню казку. Це вистава, яка дарує радість, віру в дива та теплі емоції для всієї родини.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».





Дотепна й динамічна історія, де інтриги сплітаються з гумором, а кожен крок героїнь — це нова авантюра.



У неділю, 14 червня, о 17:00 – комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава занурює у світ хитрощів, несподіваних поворотів і яскравих характерів. Тут обман стає мистецтвом, а правда відкривається тоді, коли її найменше чекаєш.



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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 10 до 14 червня.У середу,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Події розгортаються стрімко, а кожна нова ситуація заплутує героїв ще більше, створюючи чимало кумедних і непередбачуваних моментів.На глядачів чекають яскраві персонажі, тонкий французький гумор і атмосфера легкої театральної інтриги. Вистава подарує гарний настрій та вкотре доведе: із жінками варто бути особливо обережними.Квитки на вистави можна купити у касі та на сайті театру У четвер,. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).У центрі сюжету — історія кохання, батьківських задумів і веселих сватань, де кожен герой має свій характер і власну правду. Живі діалоги, пісні, яскраві образи та атмосфера українського села створюють особливий настрій, близький і зрозумілий кожному. Ця вистава — про справжні почуття, родинні цінності та незмінну чарівність української класики.У п’ятницю,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).Межа між реальністю та уявою тут постійно стирається, а гумор поєднується з тонкою іронією та абсурдом. На глядачів чекають непередбачувані повороти, яскраві емоції та нестандартний театральний формат. Вистава змушує сміятися, дивуватися й водночас замислитися над тим, що для кожного означає «перший раз».У суботу,, на основній сцені –. Лібрето та хореографія –. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Вистава про ресторан, що стає метафорою життя з його спокусами, ревізіями, пожежами й моментами вибору:мріє про сцену,– про кохання, але кожному з них доведеться переступити власний страх. Це історія про сміливість бути собою, про підтримку, яка народжує впевненість, і про той крок у світло, що змінює все.У неділю,. Автор та режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).Разом із героями діти й дорослі вирушать у захопливу подорож, де оживають мрії, а добро й щирість допомагають долати будь-які труднощі. Яскраві персонажі, музика, гумор і чарівна атмосфера створюють на сцені справжню казку. Це вистава, яка дарує радість, віру в дива та теплі емоції для всієї родини.У театрі нагадують: після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю,. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Вистава занурює у світ хитрощів, несподіваних поворотів і яскравих характерів. Тут обман стає мистецтвом, а правда відкривається тоді, коли її найменше чекаєш.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn



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