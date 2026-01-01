Верховна Рада ухвалила закон про «податок на OLX»





Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише



За законопроєкт № 15111-д проголосував 241 парламентар.



Законопроєкт стосується оподаткування доходів із цифрових платформ, як-от OLX, Uklon, Bolt, Uber, Glovo тощо. В уряді заявляли: хоча чинне законодавство вже зобов’язувало людей, що працюють через ці платформи, сплачувати податки, податкова служба не має даних про ці заробітки.



Тож документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Це зробить правила продажу та надання послуг в інтернеті повністю прозорими, кажуть у Раді.



«Щодо термінів вступу в дію — там передбачено не раніше за січень 2027 року, але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми й запущена система обміну, то це ближче до 2028 року тільки почне працювати», — вважає депутат Железняк.



Цей закон необхідний для виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Нагадаємо, Рада виконавчих директорів МВФ схвалила нову програму розширеного фінансування для України розміром 8,1 мільярда доларів. А Україна в межах цієї програми зобов’язується реалізувати структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та євроінтеграції. Для цього треба було ухвалити законопроєкти про цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок, продовження дії 5% військового збору тощо.



Програма МВФ розрахована на 2026–2029 роки. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко пояснювала, що вона є «якірною» для всієї фінансової підтримки, яку отримує Україна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про оподаткування цифрових платформ.Про це повідомили народні депутатита, пише Громадське За законопроєкт № 15111-д проголосував 241 парламентар.Законопроєкт стосується оподаткування доходів із цифрових платформ, як-от OLX, Uklon, Bolt, Uber, Glovo тощо. В уряді заявляли: хоча чинне законодавство вже зобов’язувало людей, що працюють через ці платформи, сплачувати податки, податкова служба не має даних про ці заробітки.Тож документ запроваджує європейську систему контролю, згідно з якою онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів. Це зробить правила продажу та надання послуг в інтернеті повністю прозорими, кажуть у Раді.«Щодо термінів вступу в дію — там передбачено не раніше за січень 2027 року, але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми й запущена система обміну, то це ближче до 2028 року тільки почне працювати», — вважає депутат Железняк.Цей закон необхідний для виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Нагадаємо, Рада виконавчих директорів МВФ схвалила нову програму розширеного фінансування для України розміром 8,1 мільярда доларів. А Україна в межах цієї програми зобов’язується реалізувати структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та євроінтеграції. Для цього треба було ухвалити законопроєкти про цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок, продовження дії 5% військового збору тощо.Програма МВФ розрахована на 2026–2029 роки. Прем'єр-міністеркапояснювала, що вона є «якірною» для всієї фінансової підтримки, яку отримує Україна.

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