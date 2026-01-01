Черги на кордоні з Польщею: перед пунктом пропуску «Устилуг» стоять 100 легкових авто





Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише



Черги на кордоні з Польщею в Держприкордонслужбі пояснюють початком літнього туристичного сезону. Тим, хто вирушає за кордон, під час планування поїздок рекомендують враховувати також можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.



Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, прикордонники радять заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.



Довідково: пункт пропуску "Устилуг" — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску "Устилуг — Зосин" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 12:00 9 червня перед пунктом пропуску "Устилуг" на Волині у черзі на перетин українського-польського кордону очікують 100 легкових автомобілів.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише Суспільне Черги на кордоні з Польщею в Держприкордонслужбі пояснюють початком літнього туристичного сезону. Тим, хто вирушає за кордон, під час планування поїздок рекомендують враховувати також можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.Аби уникнути тривалого очікування на перетин кордону, прикордонники радять заздалегідь планувати маршрут, уточнювати деталі поїздки у перевізників та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.пункт пропуску "Устилуг" — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску "Устилуг — Зосин" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

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