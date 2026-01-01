Україна хоче створити ракети з з ураженням до 2000 кілометрів

Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військах та артилерії до 2030 року. Вона передбачає відмову від радянських систем та виробництво власних ракет.



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"Ведучи важку війну сьогодні, ми водночас повинні формувати військо майбутнього. Розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Саме на це спрямовані наші стратегічні рішення", - підкреслив він.



За словами головкома, основу оснащення українських артилеристів у майбутньому має складати зброя вітчизняного виробництва.



Водночас зношені артилерійські системи радянських калібрів, які неможливо відремонтувати чи модернізувати, поступово виводитимуть з експлуатації.



"Передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва. Крім того, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння", - наголосив Сирський.



Виробництво далекобійних ракет



За словами генерала, окремим пріоритетом концепції є розвиток ракетного озброєння для ударів у глибокий тил противника. Для цього Україна планує завершити розробку та розпочати серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет.



"У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів", - зазначив Сирський.



Роль артилерії та виклики на фронті



Головком зазначив, що попри еволюцію тактики та стрімкий розвиток дронів і керованих авіабомб, артилерія залишається невіддільним елементом поля бою. Однак наразі її ефективність знижують кілька факторів:



критична залежність від постачання західних партнерів;



складна логістика через велику кількість різнотипних систем;



обмежена дальність окремих зразків;



дефіцит засобів артилерійської розвідки.



"Ефективність артилерії безпосередньо залежить від якості розвідки та швидкості передачі інформації. Саме тому одним із ключових пріоритетів Концепції визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки", - наголосив головком ЗСУ.



Сирський зауважив, що артилерія за будь-яких умов продовжуватиме ефективно знищувати ворога та залишатиметься одним із головних факторів стримування російської агресії.



Нагадаємо, Сирський повідомив, що у травні Сили оборони звільнили на 100 квадратних км більше території, ніж втратили. Також українські військові вперше завдали ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу в Москві та Підмосков’ї.



Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про завершення розробки першої української плануючої авіабомби "Вирівнювач". Вона має бойову частину вагою близько 250 кг і призначена для ураження цілей у глибокому тилу ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головком ЗСУзатвердив концепцію розвитку ракетних військах та артилерії до 2030 року. Вона передбачає відмову від радянських систем та виробництво власних ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Сирського."Ведучи важку війну сьогодні, ми водночас повинні формувати військо майбутнього. Розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Саме на це спрямовані наші стратегічні рішення", - підкреслив він.За словами головкома, основу оснащення українських артилеристів у майбутньому має складати зброя вітчизняного виробництва.Водночас зношені артилерійські системи радянських калібрів, які неможливо відремонтувати чи модернізувати, поступово виводитимуть з експлуатації."Передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва. Крім того, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння", - наголосив Сирський.За словами генерала, окремим пріоритетом концепції є розвиток ракетного озброєння для ударів у глибокий тил противника. Для цього Україна планує завершити розробку та розпочати серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет."У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів", - зазначив Сирський.Головком зазначив, що попри еволюцію тактики та стрімкий розвиток дронів і керованих авіабомб, артилерія залишається невіддільним елементом поля бою. Однак наразі її ефективність знижують кілька факторів:критична залежність від постачання західних партнерів;складна логістика через велику кількість різнотипних систем;обмежена дальність окремих зразків;дефіцит засобів артилерійської розвідки."Ефективність артилерії безпосередньо залежить від якості розвідки та швидкості передачі інформації. Саме тому одним із ключових пріоритетів Концепції визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки", - наголосив головком ЗСУ.Сирський зауважив, що артилерія за будь-яких умов продовжуватиме ефективно знищувати ворога та залишатиметься одним із головних факторів стримування російської агресії.Нагадаємо, Сирський повідомив, що у травні Сили оборони звільнили на 100 квадратних км більше території, ніж втратили. Також українські військові вперше завдали ударів по об’єктах російського військово-промислового комплексу в Москві та Підмосков’ї.Водночас міністр цифрової трансформаціїзаявив про завершення розробки першої української плануючої авіабомби "Вирівнювач". Вона має бойову частину вагою близько 250 кг і призначена для ураження цілей у глибокому тилу ворога.

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