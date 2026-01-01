Театр у Луцьку завершує сезон та кличе на концерт до Дня Конституції України
Сьогодні, 16:10
25 червня у Волинському драмтеатрі відбудеться святковий захід до Дня Конституції України, який стане завершенням театрального сезону.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.
«У програмі – українські народні та естрадні пісні про любов до рідного краю, силу духу, пам’ять, надію та єдність. На сцені – солісти театру, естрадно-симфонічний оркестр, балет і всі учасники концертної програми.
Вечір, що об’єднає музику, щирі емоції та атмосферу вдячності рідній країні й глядачам, які були разом із театром упродовж сезону», – йдеться в повідомленні.
Коли?
Четвер, 25 червня о 18:00.
Основна сцена.
Квитки можна придбати у касі театру, а також на сайті.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.
«У програмі – українські народні та естрадні пісні про любов до рідного краю, силу духу, пам’ять, надію та єдність. На сцені – солісти театру, естрадно-симфонічний оркестр, балет і всі учасники концертної програми.
Вечір, що об’єднає музику, щирі емоції та атмосферу вдячності рідній країні й глядачам, які були разом із театром упродовж сезону», – йдеться в повідомленні.
Коли?
Четвер, 25 червня о 18:00.
Основна сцена.
Квитки можна придбати у касі театру, а також на сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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