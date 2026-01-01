Театр у Луцьку завершує сезон та кличе на концерт до Дня Конституції України

Театр у Луцьку завершує сезон та кличе на концерт до Дня Конституції України
25 червня у Волинському драмтеатрі відбудеться святковий захід до Дня Конституції України, який стане завершенням театрального сезону.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.

«У програмі – українські народні та естрадні пісні про любов до рідного краю, силу духу, пам’ять, надію та єдність. На сцені – солісти театру, естрадно-симфонічний оркестр, балет і всі учасники концертної програми.

Вечір, що об’єднає музику, щирі емоції та атмосферу вдячності рідній країні й глядачам, які були разом із театром упродовж сезону», – йдеться в повідомленні.

Коли?

Четвер, 25 червня о 18:00.

Основна сцена.
Театр у Луцьку завершує сезон та кличе на концерт до Дня Конституції України

Квитки можна придбати у касі театру, а також на сайті.

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Теги: концерт, театр, Луцьк
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