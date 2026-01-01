Театр у Луцьку завершує сезон та кличе на концерт до Дня Конституції України





Про це



«У програмі – українські народні та естрадні пісні про любов до рідного краю, силу духу, пам’ять, надію та єдність. На сцені – солісти театру, естрадно-симфонічний оркестр, балет і всі учасники концертної програми.



Вечір, що об’єднає музику, щирі емоції та атмосферу вдячності рідній країні й глядачам, які були разом із театром упродовж сезону», – йдеться в повідомленні.



Коли?



Четвер, 25 червня о 18:00.



Основна сцена.



Квитки можна придбати у касі театру, а також на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 червня у Волинському драмтеатрі відбудеться святковий захід до Дня Конституції України, який стане завершенням театрального сезону.Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.«У програмі – українські народні та естрадні пісні про любов до рідного краю, силу духу, пам’ять, надію та єдність. На сцені – солісти театру, естрадно-симфонічний оркестр, балет і всі учасники концертної програми.Вечір, що об’єднає музику, щирі емоції та атмосферу вдячності рідній країні й глядачам, які були разом із театром упродовж сезону», – йдеться в повідомленні.Четвер, 25 червня о 18:00.Основна сцена.Квитки можна придбати у касі театру, а також на сайті

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