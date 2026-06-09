Росія почала оснащувати «Калібри» касетними бойовими частинами





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Раніше «Калібри», які РФ застосовувала з 2022 року, мали осколково-фугасну бойову частину. У Міноборони пояснюють, що касетне спорядження дає змогу збільшити площу ураження і використовувати ракети проти розосереджених цілей.



Також аналіз показав, що після спроби перейти на російську елементну базу виробник знову почав використовувати імпортну електроніку. Ймовірно, власні компоненти погіршили точність наведення ракет.



У Міноборони зазначають, що дослідження збитих «Калібрів» допомагає посилювати ППО та встановлювати виробників, конструкторів і менеджерів, причетних до виробництва російських ракет, для подальших санкцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія модернізувала крилаті ракети «Калібр», якими атакує Україну. За даними Міноборони, у ракетах, збитих навесні 2026 року, фахівці вперше виявили касетну бойову частину.Про це пише LB.ua Раніше «Калібри», які РФ застосовувала з 2022 року, мали осколково-фугасну бойову частину. У Міноборони пояснюють, що касетне спорядження дає змогу збільшити площу ураження і використовувати ракети проти розосереджених цілей.Також аналіз показав, що після спроби перейти на російську елементну базу виробник знову почав використовувати імпортну електроніку. Ймовірно, власні компоненти погіршили точність наведення ракет.У Міноборони зазначають, що дослідження збитих «Калібрів» допомагає посилювати ППО та встановлювати виробників, конструкторів і менеджерів, причетних до виробництва російських ракет, для подальших санкцій.

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