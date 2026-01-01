Завтра Луцька громада прощатиметься з двома воїнами Олександром Каленюком та Віктором Масюком

Завтра, 10 червня, відбудеться прощання з військовослужбовцямитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.У середу, 10 червня, об 11 годині у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин відбудеться відспівування військовослужбовця Каленюка Олександра, який помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.О 10 годині тіло загиблого Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Лесі Українки, 21 села Жидичин, а опісля до монастиря.О 12 годині у Церкві Вознесіння Господнього (Луцьк, вулиця Левадна) відбудеться відспівування військовослужбовця Масюка Віктора, який загинув 7 червня 2026 року, отримавши травми, несумісні з життям, під час влучання ворожого БПЛА, поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмському району Харківської області.Об 11.10 годині тіло загиблого Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Севастопольській, 31, де він проживав, а далі — до храму.Поховають Олександра Каленюка та Віктора Масюка на міському кладовищі у селі Гаразджа.