Завтра Луцька громада прощатиметься з двома воїнами Олександром Каленюком та Віктором Масюком
Сьогодні, 19:00
Завтра, 10 червня, відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Каленюком та Віктором Масюком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 10 червня, об 11 годині у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин відбудеться відспівування військовослужбовця Каленюка Олександра, який помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
О 10 годині тіло загиблого Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Лесі Українки, 21 села Жидичин, а опісля до монастиря.
О 12 годині у Церкві Вознесіння Господнього (Луцьк, вулиця Левадна) відбудеться відспівування військовослужбовця Масюка Віктора, який загинув 7 червня 2026 року, отримавши травми, несумісні з життям, під час влучання ворожого БПЛА, поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмському району Харківської області.
Об 11.10 годині тіло загиблого Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Севастопольській, 31, де він проживав, а далі — до храму.
Поховають Олександра Каленюка та Віктора Масюка на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У середу, 10 червня, об 11 годині у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин відбудеться відспівування військовослужбовця Каленюка Олександра, який помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області.
О 10 годині тіло загиблого Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Лесі Українки, 21 села Жидичин, а опісля до монастиря.
О 12 годині у Церкві Вознесіння Господнього (Луцьк, вулиця Левадна) відбудеться відспівування військовослужбовця Масюка Віктора, який загинув 7 червня 2026 року, отримавши травми, несумісні з життям, під час влучання ворожого БПЛА, поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмському району Харківської області.
Об 11.10 годині тіло загиблого Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Севастопольській, 31, де він проживав, а далі — до храму.
Поховають Олександра Каленюка та Віктора Масюка на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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