Будівельне сміття та обміління: що відбувається з річкою біля Луцька





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



Замість риби – автомобільні шини та мул



Там, де раніше відпочивали люди та ловили рибу, тепер плаває сміття. Уздовж берега лежать зрізані гілки, автомобільні покришки та різноманітний непотріб. Місцеві мешканці пов’язують стрімке знищення річки із будівництвом, яке нещодавно розгорнули зовсім поруч із водою. Вони підозрюють, що саме звідти у водойму потрапляють залишки будматеріалів та бруд.



«Раніше тут клювала риба, а зараз нічого немає. Понаривали, понагадили – от і вся екологія. Дерева порізали, хорошу деревину швиденько вивезли, а гілляки та сміття лишили гнити. Будівництво почалося цієї весни, вони підібралися до річки, вирили поруч ставок, і тепер весь цей мул та болото обсовуються прямо у воду. Берег ослабили, вода впала на метр, а в деяких місцях річка взагалі пішла в інший бік і там тепер сухо», – обурюється місцевий житель Ігор.



Самі ж будівельники, помітивши журналістів із камерою, наввідріз відмовилися коментувати ситуацію чи пояснювати, куди дівають відходи.



Що кажуть екологи та рибпатруль



У Волинському рибоохоронному патрулі підтверджують, що будь-яке засмічення прибережної смуги та скидання будівельних залишків несе пряму загрозу для екосистеми річки.



Як зазначив начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Волинського рибпатруля Олександр Климнюк, хоча нерест на річках області вже завершився 20 травня, забруднення води все одно критично впливає на флору та фауну.



Водночас фахівці зауважують, що звинувачувати забудовника юридично ще зарано. Спершу необхідно провести перевірки та дослідити публічну кадастрову карту. Якщо земля біля річки перебуває у приватній власності, власники мають право здійснювати там господарську діяльність, але без порушення екологічних норм.



Попри юридичні тонкощі, мешканців Великого Омеляника юридичний статус землі цікавить найменше. Люди переконані: якщо зараз не зупинити засмічення та не розчистити русло, колись повноцінна річка остаточно зникне з карти Волині через людську байдужість.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мальовнича колись річка Омелянівка, яка протікає у селі Великий Омеляник поблизу Луцька, опинилася на межі екологічної катастрофи. Місцеві жителі б'ють на сполох: за останні місяці рівень води впав на метр, а сама водойма перетворилася на захаращене болото.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» Там, де раніше відпочивали люди та ловили рибу, тепер плаває сміття. Уздовж берега лежать зрізані гілки, автомобільні покришки та різноманітний непотріб. Місцеві мешканці пов’язують стрімке знищення річки із будівництвом, яке нещодавно розгорнули зовсім поруч із водою. Вони підозрюють, що саме звідти у водойму потрапляють залишки будматеріалів та бруд.«Раніше тут клювала риба, а зараз нічого немає. Понаривали, понагадили – от і вся екологія. Дерева порізали, хорошу деревину швиденько вивезли, а гілляки та сміття лишили гнити. Будівництво почалося цієї весни, вони підібралися до річки, вирили поруч ставок, і тепер весь цей мул та болото обсовуються прямо у воду. Берег ослабили, вода впала на метр, а в деяких місцях річка взагалі пішла в інший бік і там тепер сухо», – обурюється місцевий житель Ігор.Самі ж будівельники, помітивши журналістів із камерою, наввідріз відмовилися коментувати ситуацію чи пояснювати, куди дівають відходи.У Волинському рибоохоронному патрулі підтверджують, що будь-яке засмічення прибережної смуги та скидання будівельних залишків несе пряму загрозу для екосистеми річки.Як зазначив начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Волинського рибпатруля Олександр Климнюк, хоча нерест на річках області вже завершився 20 травня, забруднення води все одно критично впливає на флору та фауну.Водночас фахівці зауважують, що звинувачувати забудовника юридично ще зарано. Спершу необхідно провести перевірки та дослідити публічну кадастрову карту. Якщо земля біля річки перебуває у приватній власності, власники мають право здійснювати там господарську діяльність, але без порушення екологічних норм.Попри юридичні тонкощі, мешканців Великого Омеляника юридичний статус землі цікавить найменше. Люди переконані: якщо зараз не зупинити засмічення та не розчистити русло, колись повноцінна річка остаточно зникне з карти Волині через людську байдужість.

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