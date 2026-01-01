На Волині чоловіки напали на працівників ТЦК: постраждали авто та військовий

На Волині чоловіки напали на працівників ТЦК: постраждали авто та військовий
У вівторок, 9 червня, поблизу села Вербка Ковельського району стався конфлікт між групою громадян та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення заходів оповіщення.

Попередньо встановлено, що під час інциденту невідомі пошкодили службовий автомобіль військовослужбовців. Також один із представників ТЦК та СП отримав тілесні ушкодження, повідомила пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук.



На місці працювали правоохоронці. Усі особи, причетні до події, встановлені та перебувають у Ковельському районному управлінні поліції.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події.


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Теги: ТЦК, мобілізація. скандал, Волинь
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