Винесли все до останнього: представники УПЦ МП залишили каплицю у Володимирі з голими стінами





З історичної споруди 1892 року побудови, якою священнослужителі користувалися без жодних правовстановлюючих документів, вивезли ікони, підсвічники, світильники та інше церковне начиння, повідомляє видання



Архітектурна перлина в самому центрі міста залишилася абсолютно порожньою. Сценарій із тотальною евакуацією майна повторив події, які мешканці Володимира вже спостерігали під час повернення державі Успенського собору. Як видно з оприлюднених світлин, усередині каплиці тепер знаходяться лише голі стіни та конструкції будівельних риштувань. Представники «московської церкви» роками займали цю будівлю «за замовчуванням», не маючи юридичних підстав на її експлуатацію.



Раніше міський голова Володимира Ігор Пальонка зазначав, що у релігійної громади УПЦ МП не було жодного чинного документа ні на саму історичну споруду, ні на землю під нею. Процес повернення майна громаді ускладнювався тим, що тривалий час не вдавалося юридично встановити офіційного власника каплиці.



Щоб розв'язати проблему в межах законодавства, профільні посадовці міської ради підтвердили комунальний статус земельної ділянки та оперативно виготовили необхідну технічну документацію. На початку грудня міська влада офіційно надіслала релігійній громаді УПЦ МП лист про припинення права постійного користування цією землею, фактично попередивши про розірвання всіх можливих домовленостей. Перед представниками конфесії постав вибір – добровільне виселення або судовий процес.



Паралельно народний депутат Ігор Гузь звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою вжити законних заходів для звільнення споруди від незаконної присутності представників УПЦ МП. Після цього, наприкінці січня, біля каплиці зафіксували рух: під покровом темряви до будівлі підганяли мікроавтобуси, якими й вивезли усе внутрішнє оздоблення храму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники релігійної громади УПЦ МП повністю звільнили та опустошили каплицю Всіх святих землі Волинської, що розташована на розі вулиць Соборної та Данила Галицького у Володимирі.З історичної споруди 1892 року побудови, якою священнослужителі користувалися без жодних правовстановлюючих документів, вивезли ікони, підсвічники, світильники та інше церковне начиння, повідомляє видання БУГ Архітектурна перлина в самому центрі міста залишилася абсолютно порожньою. Сценарій із тотальною евакуацією майна повторив події, які мешканці Володимира вже спостерігали під час повернення державі Успенського собору. Як видно з оприлюднених світлин, усередині каплиці тепер знаходяться лише голі стіни та конструкції будівельних риштувань. Представники «московської церкви» роками займали цю будівлю «за замовчуванням», не маючи юридичних підстав на її експлуатацію.Раніше міський голова Володимиразазначав, що у релігійної громади УПЦ МП не було жодного чинного документа ні на саму історичну споруду, ні на землю під нею. Процес повернення майна громаді ускладнювався тим, що тривалий час не вдавалося юридично встановити офіційного власника каплиці.Щоб розв'язати проблему в межах законодавства, профільні посадовці міської ради підтвердили комунальний статус земельної ділянки та оперативно виготовили необхідну технічну документацію. На початку грудня міська влада офіційно надіслала релігійній громаді УПЦ МП лист про припинення права постійного користування цією землею, фактично попередивши про розірвання всіх можливих домовленостей. Перед представниками конфесії постав вибір – добровільне виселення або судовий процес.Паралельно народний депутатзвернувся до Генеральної прокуратури з вимогою вжити законних заходів для звільнення споруди від незаконної присутності представників УПЦ МП. Після цього, наприкінці січня, біля каплиці зафіксували рух: під покровом темряви до будівлі підганяли мікроавтобуси, якими й вивезли усе внутрішнє оздоблення храму.

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