Україна випускатиме по Росії по 600 дронів і ракет, - Зеленський





Як повідомляє



Глава держави розповів, що Україна відповідає на російські удари, проте наразі не має такої ж кількості засобів, як у ворога.



Водночас Зеленський пообіцяв, що Україна вийде на виробництво такої кількості ракет і дронів, яке дозволить відповідати на атаки РФ повною мірою.



"Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів і ракет (на день, - ред.), то вони відчують цю війну так, як відчуваємо її ми", - наголосив президент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни відчуватимуть війну в Україні так само, як її зараз відчувають всі українці.Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії.Глава держави розповів, що Україна відповідає на російські удари, проте наразі не має такої ж кількості засобів, як у ворога.Водночас Зеленський пообіцяв, що Україна вийде на виробництво такої кількості ракет і дронів, яке дозволить відповідати на атаки РФ повною мірою."Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів і ракет (на день, - ред.), то вони відчують цю війну так, як відчуваємо її ми", - наголосив президент.

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