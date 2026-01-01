Україна випускатиме по Росії по 600 дронів і ракет, - Зеленський

Україна випускатиме по Росії по 600 дронів і ракет, - Зеленський
Росіяни відчуватимуть війну в Україні так само, як її зараз відчувають всі українці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

Глава держави розповів, що Україна відповідає на російські удари, проте наразі не має такої ж кількості засобів, як у ворога.

Водночас Зеленський пообіцяв, що Україна вийде на виробництво такої кількості ракет і дронів, яке дозволить відповідати на атаки РФ повною мірою.

"Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів і ракет (на день, - ред.), то вони відчують цю війну так, як відчуваємо її ми", - наголосив президент.


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Теги: війна, росія, дрони
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