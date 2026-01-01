10 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Луцької міської ради(на фото).Вітаємо її, а також усіх іменинників – Василів, Дмитрів і Микит.10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський.Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.10 червня відзначають Всесвітній день морозива, День кулькової ручки, Всесвітній день стилю модерн та Всесвітній день ремісництва.