Роками виганяла матір із хати та била: на Волині суд суворо покарав домашню тиранку

Суд на Волині відправив за ґрати 48-річну жінку, яка роками нещадно била та принижувала власну літню матір.Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської обласної прокуратури. Попри попередні судимості, мешканка Ковельського району продовжувала виганяти пенсіонерку з хати, через що отримала реальний термін ув'язнення.Систематичні знущання та невиправність зловмисниціДержавним обвинувачам Ковельської окружної прокуратури вдалося повністю підтвердити у судовому засіданні провину мешканки села Тур. Матеріали слідчих органів відкрили шокуючі факти з минулого засудженої.Поведінка жінки та деталі справи свідчать про таке:- 48-річна фігурантка вже неодноразово притягувалася до кримінальної та адміністративної відповідальності;- раніше вона вже відбувала покарання у виправних установах;- після звільнення з місць позбавлення волі жінка взагалі не встала на шлях виправлення;- донька регулярно влаштовувала за місцем проживання гучні сварки, цинічно принижувала та всіляко ображала літню матір;- кривдниця не зупинялася на словах — вона регулярно піднімала на пенсіонерку руку та силоміць виганяла її з власного будинку.Профілактичні бесіди з боку правоохоронців та попередні судимості жодним чином не змінили поведінку домашньої тиранки, яка продовжувала кривдити матір.На суді було детально продемонстровано глибину нанесених травм."Фізичне та психологічне насильство, постійний страх за своє життя і здоров'я спричинили страждання та суттєве погіршення якості життя потерпілої матері", — зазначають у прокуратурі.Враховуючи повне незасвоєння попередніх уроків та суспільну небезпеку дій підсудної, служителі Феміди призначили жінці реальний тюремний термін. Відповідно до статті 126-1 Кримінального кодексу України (Домашнє насильство), волинянка проведе у в'язниці 1 рік і 9 місяців. Оголошений судовий вирок уже офіційно набрав законної сили та підлягає виконанню.