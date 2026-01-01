Курс валют на 10 червня: долар, євро та злотий зросли в ціні





Про це повідомив НБУ.



Курс долара на 10 червня



Американський долар подорожчав на 33 копійки. Офіційний курс НБУ становить:



1 долар США — 44,84 грн



Курс євро на 10 червня



Європейська валюта також продемонструвала зростання. Євро додав 54 копійки порівняно з попереднім показником.Курси валют



1 євро — 51,89 грн



Курс польського злотого на 10 червня



Польський злотий зріс на 14 копійок. На 10 червня Нацбанк встановив такий курс:



1 польський злотий — 12,24 грн



Таким чином, за офіційним курсом НБУ на 10 червня долар, євро та злотий подорожчали щодо гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 червня. Згідно з оновленими даними регулятора, основні іноземні валюти зросли в ціні щодо гривні.Про це повідомив НБУ.Американський долар подорожчав на 33 копійки. Офіційний курс НБУ становить:1 долар США — 44,84 грнЄвропейська валюта також продемонструвала зростання. Євро додав 54 копійки порівняно з попереднім показником.Курси валют1 євро — 51,89 грнПольський злотий зріс на 14 копійок. На 10 червня Нацбанк встановив такий курс:1 польський злотий — 12,24 грнТаким чином, за офіційним курсом НБУ на 10 червня долар, євро та злотий подорожчали щодо гривні.

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