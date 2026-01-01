Курс валют на 10 червня: долар, євро та злотий зросли в ціні
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 червня. Згідно з оновленими даними регулятора, основні іноземні валюти зросли в ціні щодо гривні.
Про це повідомив НБУ.
Курс долара на 10 червня
Американський долар подорожчав на 33 копійки. Офіційний курс НБУ становить:
1 долар США — 44,84 грн
Курс євро на 10 червня
Європейська валюта також продемонструвала зростання. Євро додав 54 копійки порівняно з попереднім показником.Курси валют
1 євро — 51,89 грн
Курс польського злотого на 10 червня
Польський злотий зріс на 14 копійок. На 10 червня Нацбанк встановив такий курс:
1 польський злотий — 12,24 грн
Таким чином, за офіційним курсом НБУ на 10 червня долар, євро та злотий подорожчали щодо гривні.
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Про це повідомив НБУ.
Курс долара на 10 червня
Американський долар подорожчав на 33 копійки. Офіційний курс НБУ становить:
1 долар США — 44,84 грн
Курс євро на 10 червня
Європейська валюта також продемонструвала зростання. Євро додав 54 копійки порівняно з попереднім показником.Курси валют
1 євро — 51,89 грн
Курс польського злотого на 10 червня
Польський злотий зріс на 14 копійок. На 10 червня Нацбанк встановив такий курс:
1 польський злотий — 12,24 грн
Таким чином, за офіційним курсом НБУ на 10 червня долар, євро та злотий подорожчали щодо гривні.
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