Курс валют на 10 червня: долар, євро та злотий зросли в ціні

Курс валют на 10 червня: долар, євро та злотий зросли в ціні
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 10 червня. Згідно з оновленими даними регулятора, основні іноземні валюти зросли в ціні щодо гривні.

Про це повідомив НБУ.

Курс долара на 10 червня

Американський долар подорожчав на 33 копійки. Офіційний курс НБУ становить:

1 долар США — 44,84 грн

Курс євро на 10 червня

Європейська валюта також продемонструвала зростання. Євро додав 54 копійки порівняно з попереднім показником.Курси валют

1 євро — 51,89 грн

Курс польського злотого на 10 червня

Польський злотий зріс на 14 копійок. На 10 червня Нацбанк встановив такий курс:

1 польський злотий — 12,24 грн

Таким чином, за офіційним курсом НБУ на 10 червня долар, євро та злотий подорожчали щодо гривні.

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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