12 нових рейсів: "Укрзалізниця" оновила розклад руху

“Укрзалізниця” з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.Про це повідомляє пресслужба компанії.Укрзалізниця адаптувала графік руху поїздів до сезонного попиту пасажирів, щоб забезпечити можливість поїздок до родичів, організації відпочинку та перевезення дітей на оздоровлення в гірські регіони. Оновлений розклад почне діяти з 28 червня, а продаж квитків уже відкрито.Загалом у новому графіку передбачено 12 нових рейсів, прискорення трьох поїздів, продовження чотирьох маршрутів до гірських напрямків, а також переведення восьми черезденних рейсів у щоденний режим.Флагманський поїзд №1/2 "Єдність" продовжено до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків – Рахів (раніше Харків – Ворохта). Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні — 1325 км. У складі поїзда передбачені жіночий та новий дитячий вагон.Поїзд №55/56 Київ – Рахів курсуватиме щоденно замість режиму "через день". Це дозволить збільшити кількість місць на популярному напрямку для відпочинку, який охоплює Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів, Ворохту, Ясіню, Кваси та Рахів.Поїзд "Сакура" прискорює рух на маршруті Київ – Ужгород та у зворотному напрямку. Відправлення з Києва здійснюватиметься о 23:28 (замість 17:41), а прибуття до Києва — о 06:09 (замість 09:58). До Хмельницького поїзд прибуватиме ще до опівночі.Поїзд №113/114 Харків – Ужгород курсуватиме через день замість графіка "по датах", забезпечуючи зручніше сполучення Харкова та Полтави з Рівним, Луцьком і містами Закарпаття.Водночас рейс №45/46 Харків – Ужгород змінює маршрут через Поділля, що покращить доступність Закарпаття для пасажирів із Вінниці, Хмельницького та Тернополя. Маршрути №137/138 Київ – Ясіня та №142/141 Чернігів – Ясіня подовжено до станції Ясіня (раніше до Івано-Франківська).Серед нових поїздів: нічний експрес №83/84 Дніпро – Мукачево, денний поїзд №153/154 Дніпро – Одеса (за графіком), №157/158 Київ – Івано-Франківськ, №210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день), №229/230 Харків – Кременчук (з 29.06.2026).Решту оновлених маршрутів можна переглянути у застосунку та на сайті Укрзалізниці. Частина рейсів надходитиме у продаж поступово протягом найближчих днів.У компанії зазначають, що кількість вагонів не збільшилася, однак завдяки оптимізації наявного рухомого складу вдалося запровадити новий літній графік.