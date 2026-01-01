Україна запускатиме по рф понад 600 ракет і дронів щодня, щоб росіяни «відчули війну вдома», - Зеленський





Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи й Балтії, пише



За його словами, росія в середньому щодня випускає по Україні понад 650 безпілотників і від 35 до 100 ракет.



«Ми відповідаємо і, звичайно, зараз у нас немає такої самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, росія розуміє, що якщо буде 600 дронів і ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми, але вони відчують її вдома», — наголосив Зеленський.



Президент зазначив, що, використовуючи сотні засобів ураження, москва намагається виснажити українську ППО. Також він попередив, що росіяни можуть спеціально змінювати траєкторію польоту своїх ракет і дронів, щоб спрямовувати їх у бік європейських кордонів — зокрема, у бік Фінляндії чи країн Балтії.



«Вони можуть змінювати напрямок, щоби розділити нас у Європі, щоби тиснути на Європу, на Фінляндію, на наших балтійських друзів і далі використовувати це як риторику, що це була українська атака. Ось що вони хотіли від самого початку — розділити нас, знизити підтримку суспільств у європейських країнах, підтримку України», — заявив президент.



Як один із ключових інструментів протидії російському терору Володимир Зеленський укотре запропонував міжнародним партнерам формат Drone Deals — багаторічну програму співпраці, що спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну, цивільну інфраструктуру.



Нагадаємо, 9 червня Україна та Латвія підписали двосторонню угоду щодо безпілотників. Раніше протягом кількох місяців Київ уклав оборонні пакти із Саудівською Аравією, Катаром та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Також Володимир Зеленський заявляв, що хоче досягти таких самих домовленостей щодо безпілотників із США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна нарощує власне виробництво озброєння й планує вийти на спроможність запускати по території росії до 600 ракет і безпілотників щодня.Про це президентзаявив на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи й Балтії, пише Громадське За його словами, росія в середньому щодня випускає по Україні понад 650 безпілотників і від 35 до 100 ракет.«Ми відповідаємо і, звичайно, зараз у нас немає такої самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, росія розуміє, що якщо буде 600 дронів і ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми, але вони відчують її вдома», — наголосив Зеленський.Президент зазначив, що, використовуючи сотні засобів ураження, москва намагається виснажити українську ППО. Також він попередив, що росіяни можуть спеціально змінювати траєкторію польоту своїх ракет і дронів, щоб спрямовувати їх у бік європейських кордонів — зокрема, у бік Фінляндії чи країн Балтії.«Вони можуть змінювати напрямок, щоби розділити нас у Європі, щоби тиснути на Європу, на Фінляндію, на наших балтійських друзів і далі використовувати це як риторику, що це була українська атака. Ось що вони хотіли від самого початку — розділити нас, знизити підтримку суспільств у європейських країнах, підтримку України», — заявив президент.Як один із ключових інструментів протидії російському терору Володимир Зеленський укотре запропонував міжнародним партнерам формат Drone Deals — багаторічну програму співпраці, що спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну, цивільну інфраструктуру.Нагадаємо, 9 червня Україна та Латвія підписали двосторонню угоду щодо безпілотників. Раніше протягом кількох місяців Київ уклав оборонні пакти із Саудівською Аравією, Катаром та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Також Володимир Зеленський заявляв, що хоче досягти таких самих домовленостей щодо безпілотників із США.

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