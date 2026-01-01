Як розпізнати червиві черешні: одна непримітна деталь видає зіпсований товар ще на прилавку





Про надійні способи виявлення зіпсованих ягід пише Pysznosci, передає



Візуальна перевірка



Перед покупкою фахівці радять уважно придивитися до зовнішнього вигляду кожної ягідки в ящику. Наявність дрібних проколів, темних крапок або злегка запалих ділянок свідчить про те, що комаха вже встигла відкласти там свої яйця. Здорові черешні повинні мати ідеально пружну поверхню без жодних підозрілих бурих плям чи м’яких фрагментів.



Не менш важливим показником свіжості та якості є природний блиск фруктової шкірки. Якщо вся партія товару виглядає тьмяною та матовою, це означає втрату клітинної напруги, що значно полегшує шкідникам проникнення всередину. Додатково варто звертати увагу на плодоніжки, які у свіжого врожаю завжди залишаються пружними та яскраво-зеленими.



Домашній сольовий тест



Якщо ви вже придбали черешню і хочете остаточно переконатися в чистоті плодів, можна провести елементарну перевірку на власній кухні. Для цього достатньо розчинити двадцять грамів звичайної кухонної солі в одному літрі холодної води. У цей розчин потрібно занурити всі куплені ягоди та залишити їх у спокої приблизно на пів години.



Солона вода швидко змінює осмотичний тиск і повністю перекриває личинкам доступ до кисню, що змушує їх масово виповзати назовні. Після завершення такої процедури черешні слід ретельно промити під проточною водою та одразу з’їсти. Залишати їх на тривале зберігання не можна, адже через пошкоджену шкірку та вплив води плоди почнуть стрімко псуватись вже за кілька годин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найчастіше причиною появи неприємних личинок у фруктах стає вишнева муха, яка масово відкладає свої яйця у м’якоть плодів черешні та вишні у середині червня. Саме тому ранні травневі сорти зазвичай залишаються абсолютно чистими, тоді як пізній літній урожай потребує дуже ретельної перевірки.Про надійні способи виявлення зіпсованих ягід пише Pysznosci, передає ТСН Перед покупкою фахівці радять уважно придивитися до зовнішнього вигляду кожної ягідки в ящику. Наявність дрібних проколів, темних крапок або злегка запалих ділянок свідчить про те, що комаха вже встигла відкласти там свої яйця. Здорові черешні повинні мати ідеально пружну поверхню без жодних підозрілих бурих плям чи м’яких фрагментів.Не менш важливим показником свіжості та якості є природний блиск фруктової шкірки. Якщо вся партія товару виглядає тьмяною та матовою, це означає втрату клітинної напруги, що значно полегшує шкідникам проникнення всередину. Додатково варто звертати увагу на плодоніжки, які у свіжого врожаю завжди залишаються пружними та яскраво-зеленими.Якщо ви вже придбали черешню і хочете остаточно переконатися в чистоті плодів, можна провести елементарну перевірку на власній кухні. Для цього достатньо розчинити двадцять грамів звичайної кухонної солі в одному літрі холодної води. У цей розчин потрібно занурити всі куплені ягоди та залишити їх у спокої приблизно на пів години.Солона вода швидко змінює осмотичний тиск і повністю перекриває личинкам доступ до кисню, що змушує їх масово виповзати назовні. Після завершення такої процедури черешні слід ретельно промити під проточною водою та одразу з’їсти. Залишати їх на тривале зберігання не можна, адже через пошкоджену шкірку та вплив води плоди почнуть стрімко псуватись вже за кілька годин.

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