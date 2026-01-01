Чи очікувати магнітні бурі 10 червня: прогноз

У середу, 10 червня 2026 року, прогнозують слабку магнітну активність.Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Геомагнітне поле буде від спокійного до помірно активного рівня.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.