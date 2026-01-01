У Володимирі завершили основний етап будівництва реабілітаційного центру





Для центру вже звели новий двоповерховий корпус з укриттям, який з’єднали з історичним «червоним корпусом». Нову будівлю утеплили та майже завершили фасадні роботи, а стару частину комплексу реставрують, повідомляє



Зараз будівельники займаються внутрішнім оздобленням. У приміщеннях шпаклюють стіни, укладають плитку та монтують натяжні стелі. Також уже проклали мережі опалення, водопостачання та електропостачання. Роботи з монтажу вентиляції виконані приблизно на дві третини.



На задньому подвір’ї облаштовують входи до укриття з урахуванням вимог безбар’єрності для маломобільних людей. Найближчим часом підрядна організація розпочне благоустрій території — встановлення огорожі, прокладання кабелів зовнішнього освітлення та укладання тротуарної плитки.



Міський голова Ігор Пальонка під час огляду об’єкта повідомив, що будівництво фінансують коштом громади. Загальна вартість становить 105 мільйонів гривень.



Торік на реалізацію проєкту спрямували 32 мільйони гривень, ще 25 мільйонів передбачили у бюджеті на 2026 рік. Також у громаді сподіваються залучити державне та міжнародне фінансування для завершення робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Володимир триває будівництво сучасного реабілітаційного центру для військовослужбовців. На об’єкті вже завершили основні будівельні роботи, а зараз там триває внутрішнє облаштування приміщень.Для центру вже звели новий двоповерховий корпус з укриттям, який з’єднали з історичним «червоним корпусом». Нову будівлю утеплили та майже завершили фасадні роботи, а стару частину комплексу реставрують, повідомляє misto.media Зараз будівельники займаються внутрішнім оздобленням. У приміщеннях шпаклюють стіни, укладають плитку та монтують натяжні стелі. Також уже проклали мережі опалення, водопостачання та електропостачання. Роботи з монтажу вентиляції виконані приблизно на дві третини.На задньому подвір’ї облаштовують входи до укриття з урахуванням вимог безбар’єрності для маломобільних людей. Найближчим часом підрядна організація розпочне благоустрій території — встановлення огорожі, прокладання кабелів зовнішнього освітлення та укладання тротуарної плитки.Міський голова Ігор Пальонка під час огляду об’єкта повідомив, що будівництво фінансують коштом громади. Загальна вартість становить 105 мільйонів гривень.Торік на реалізацію проєкту спрямували 32 мільйони гривень, ще 25 мільйонів передбачили у бюджеті на 2026 рік. Також у громаді сподіваються залучити державне та міжнародне фінансування для завершення робіт.

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