Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 10 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 10 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 10 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 10 червня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17° вдень 22-27°.

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Теги: погода, Волинь
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